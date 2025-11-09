DOMENICA, 09 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
84,980 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,980 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Statale 100, incidente all’altezza di Cellamare: code e rallentamenti

Sul posto stanno intervenendo polizia e soccorsi

Pubblicato da: redazione | Dom, 9 Novembre 2025 - 14:05
ambulanza 118
  • 1 sec

Il traffico sulla Strada Statale 100 verso Bari sta subendo forti rallentamenti a causa di un incidente avvenuto poco prima di Cellamare. Due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate e sono finite contro le barriere laterali, creando inevitabili disagi alla circolazione.

Al momento non ci sono informazioni precise sulle condizioni dei conducenti e degli eventuali passeggeri coinvolti. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine per gestire la viabilità e i mezzi del 118 per prestare soccorso a chi ne avesse bisogno.

Gli automobilisti sono invitati a prestare massima attenzione e a prevedere possibili rallentamenti se devono percorrere quel tratto di strada. Le autorità stanno lavorando per liberare la carreggiata e ripristinare la normale circolazione il prima possibile.﻿

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, taser alla polizia locale? A...

Ha avuto il parere favorevole della commissione consiliare il nuovo regolamento...
- 9 Novembre 2025
Cultura

A Bari arriva il primo festival...

Fare scuola con le arti. La scuola capace di emozionare, (in)segnare,...
- 9 Novembre 2025
Tecnologia

Quando la scienza incontra la speranza:...

La prima gravidanza al mondo con supporto dell’intelligenza artificiale apre un...
- 9 Novembre 2025
Lavoro

Bando di concorso per 1.985 allievi...

Indetto, per l’anno 2025, un pubblico concorso, per titoli ed esami,...
- 9 Novembre 2025