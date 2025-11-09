Statale 100, incidente all’altezza di Cellamare: code e rallentamenti

Il traffico sulla Strada Statale 100 verso Bari sta subendo forti rallentamenti a causa di un incidente avvenuto poco prima di Cellamare. Due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate e sono finite contro le barriere laterali, creando inevitabili disagi alla circolazione.

Al momento non ci sono informazioni precise sulle condizioni dei conducenti e degli eventuali passeggeri coinvolti. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine per gestire la viabilità e i mezzi del 118 per prestare soccorso a chi ne avesse bisogno.

Gli automobilisti sono invitati a prestare massima attenzione e a prevedere possibili rallentamenti se devono percorrere quel tratto di strada. Le autorità stanno lavorando per liberare la carreggiata e ripristinare la normale circolazione il prima possibile.﻿