Investita e uccisa mentre attraversa la strada a Palombaio, vittima un’anziana

Sul posto la polizia locale di Bitonto

Pubblicato da: redazione | Sab, 8 Novembre 2025 - 22:40
Una donna anziana è stata investita e uccisa questa sera da un’auto mentre a piedi attraversava la strada principale di Palombaio, frazione di Bitonto nel Barese.  La vittima sarebbe una 80enne ma la sua identificazione al momento è resa complessa perché era priva di documenti. Gli agenti della polizia locale che indagato sull’incidente stanno effettuando i rilievi. L’automobilista prima sarebbe scappato e poi però sarebbe tornato, consegnandosi alla polizia locale. L’uomo di 37 anni, residente nella frazione di Mariotto, avrebbe raccontato che stava ritornando a casa dopo il lavoro e di non essersi reso conto della vittima che era al centro della carreggiata. Per la donna sono stati inutili i soccorsi prestati dal 118, è deceduta sul colpo. Il 37enne è sotto choc. La sua posizione è al vaglio degli agenti della polizia locale che indaga sull’incidente.

