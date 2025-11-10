Crolla porzione di edificio nel centro storico, paura a Gravina di Puglia

Paura questa mattina nel centro storico di Gravina per il crollo di una porzione di un edificio antico in tufo e pietra, ormai disabitato da diversi anni. La palazzina, già interessata da un cedimento parziale circa dieci anni fa e successivamente puntellata, è tornata a cedere improvvisamente, provocando il distacco di una nuova parte della struttura.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le verifiche statiche sugli edifici confinanti. L’immobile crollato, infatti, risulta strutturalmente accostato ad altre abitazioni antiche, motivo per cui – su richiesta dei Vigili del Fuoco e del funzionario del Comando – l’Ufficio tecnico comunale ha disposto in via precauzionale l’interdizione all’accesso di alcune case adiacenti. Le operazioni di controllo e messa in sicurezza proseguiranno nelle prossime ore.