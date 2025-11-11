MARTEDì, 11 NOVEMBRE 2025
Riciclaggio nel Nord Barese, 16 misure cautelari e sequestri

Sigilli a sei attività

Pubblicato da: redazione | Mar, 11 Novembre 2025 - 07:07
Screenshot_20251111_070353_WhatsApp
  • 16 sec

II Tribunale di Trani, accogliendo le richieste della Procura della Repubblica di Trani che ha coordinato le indagini, ha adottato un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali nei confronti di 16 soggetti barlettani ritenuti responsabili di aver costituito un’associazione a delinquere finalizzata al trasferimento fraudolento di valori, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

 

Nell’ambito di una vasta operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, gli investigatori della SISCO di Bari e della Squadra Mobile della Questura di Andria stanno eseguendo 16 custodie cautelari nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di aver costituito un’associazione a delinquere finalizzata al trasferimento fraudolento di valori, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Disposto il sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca di 6 compendi aziendali – 5 bar e una ditta di rivendita all’ingrosso di prodotti surgelati – nel comune di Barletta.

