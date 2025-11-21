Bari, dalla piazza d’Arti al parcheggio interrato: il nuovo volto dell’ex caserma Rossani

Sono partite questa mattina le attività previste dalla Fase 1 del progetto esecutivo per la realizzazione della nuova Piazza d’Arti – che sostituirà l’attuale Piazza d’Armi – e per la riqualificazione delle aree verdi e dei parcheggi dell’ex Caserma Rossani, intervento finanziato con fondi PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 “Piani Urbani Integrati”). Questa prima fase riguarda soprattutto la creazione del parcheggio temporaneo che sostituirà quello esistente fino all’apertura del futuro parcheggio interrato. L’importo dei lavori è di circa 900mila euro.

Le opere si concentrano nella zona est, verso via Benedetto Croce, dove verranno rimossi l’asfalto e il calcestruzzo e sarà realizzato un parcheggio temporaneo a raso in ghiaia e terra stabilizzata. L’accesso sarà garantito attraverso l’ingresso attuale, mantenendo guardiola, sbarre e sistema di controllo. Le telecamere di videosorveglianza saranno trasferite dall’attuale parcheggio nella vecchia Piazza d’Armi alla nuova area provvisoria. Complessivamente saranno disponibili 206 posti auto (contro gli attuali 250), di cui 4 destinati alle persone con disabilità, collocati vicino all’ingresso. Le superfici esistenti saranno demolite e sostituite con misto di cava rullato e ghiaietto nelle zone di sosta, mentre le corsie carrabili saranno realizzate in materiale stabilizzato drenante. L’area temporanea sarà completata entro la fine dell’anno.

Contestualmente saranno demoliti i manufatti privi di valore storico-architettonico, indicati con le lettere W, R, X, J, V e Z, mentre saranno conservati e successivamente restaurati gli edifici S, U, T e X, secondo le prescrizioni della Soprintendenza. L’edificio S, corpo principale delle ex officine, è una struttura mista in tufo e cemento armato con pensiline simmetriche e serramenti in legno; l’edificio U, lungo il confine con via Benedetto Croce, è un volume a un piano in muratura di tufo con tetto a doppia falda, attualmente in cattive condizioni e per questo recintato durante la Fase 1; l’edificio T è un piccolo volume in tufo con copertura a quattro falde e sopraelevazione centrale in legno; la pensilina X è una struttura metallica con reticolari orizzontali e capriate Polonceau, coperta da lamiera ondulata. Durante il cantiere, tutte le aperture saranno tamponate e gli edifici U e X saranno recintati con barriere continue analoghe a quelle del cantiere, mentre le pensiline dell’edificio S saranno messe temporaneamente in sicurezza con reti.

Per consentire le indagini geognostiche propedeutiche agli interventi, la ripartizione IVOP ha disposto modifiche temporanee alla circolazione all’interno del parcheggio “Rossani”, gestito da Amtab Spa: il 27 novembre 2025, dalle 8 alle 12, sarà in vigore il divieto di transito e di fermata; nei giorni 24, 25, 26 e 28 novembre, dalle 8 alle 16, sarà vietata la fermata in alcune aree della sosta. La segnaletica temporanea sarà installata dall’impresa incaricata e, considerando i disagi previsti – in particolare nella giornata del 27, quando il parcheggio non sarà accessibile – Amtab predisporrà un servizio di coordinamento esterno per assistere gli utenti.