VENERDì, 21 NOVEMBRE 2025
Bari, “fine della corsa” per la storica scala mobile dell’aeroporto

Antonio Vasile, presidente Aeroporti Puglia: "Si ferma dopo 25 anni"

Pubblicato da: redazione | Ven, 21 Novembre 2025 - 14:32
Dopo venticinque anni di servizio continuo, la storica scala mobile dell’aeroporto “termina la sua corsa”. A raccontarlo è Antonio Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, che sui social ne ripercorre il ruolo con un misto di affetto e lucidità: “Si ferma dopo 25 anni di lavoro instancabile. Ha accompagnato milioni di passi, silenziosa e fedele, testimone discreta di abbracci, partenze, ritorni”.

Una compagna di viaggio invisibile, inserita nel flusso quotidiano dello scalo e capace, nel suo movimento costante, di segnare un pezzo di storia del terminal. Ora il suo posto sarà preso da una nuova struttura, più moderna ed efficiente. “Le rendiamo omaggio – aggiunge Vasile – mentre una nuova scala mobile si prepara a entrare in servizio. Perché anche il movimento ha bisogno di memoria”.

