VENERDì, 21 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,253 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,253 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, schiacciata da un albero rischiava di morire. La solidarietà salva una gatta: potrà essere operata

Raccolti tremila euro

Pubblicato da: redazione | Ven, 21 Novembre 2025 - 10:06
gatto lady
  • 14 sec

“Grazie a voi abbiamo raggiunto l’obiettivo e Lady potrà essere operata! Avete salvato Lady”. L’annuncio arriva dall’organizzatrice di una raccolta fondi, Paola Ranieri. Con i tremila euro raccolti in pochi giorni su GoFundMe è stato possibile salvare la vita a una gatta di una colonia di Bari, trovata in condizioni critiche dopo essere stata schiacciata da un grosso ramo durante la potatura di un albero in giardino.

Lady aveva riportato delle importanti fratture al torace per le quali ha avuto bisogno di un urgente intervento ricostruttivo: l’alternativa sarebbe stata la soppressione.

Il costo dell’operazione è stato di 1800 euro. L’organizzatrice, Paola Ranieri, ha alzato l’obiettivo, coprendo così altri costi di ricovero, spese post-operazione e di eventuali vaccinazioni necessarie per iniziare il processo di adozione.

La raccolta fondi che ha permesso di salvare Lady, insieme ad altre riguardanti animali in difficoltà, si trova al link https://gfme.co/animali-domestici

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, dalla piazza d’Arti al parcheggio...

Sono partite questa mattina le attività previste dalla Fase 1 del...
- 21 Novembre 2025
Attualità

Meteo: L’Italia divisa in due. Brutto...

Nella giornata di oggi correnti gelide di origine artica giungerà sul...
- 21 Novembre 2025
Cronaca

Corato, nove furti nei negozi: braccialetto...

La Polizia di Stato ha dato esecuzione un’ordinanza applicativa della misura...
- 21 Novembre 2025
Amici a quattro zampe

Bari, schiacciata da un albero rischiava...

“Grazie a voi abbiamo raggiunto l'obiettivo e Lady potrà essere operata!...
- 21 Novembre 2025