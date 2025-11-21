Bari, schiacciata da un albero rischiava di morire. La solidarietà salva una gatta: potrà essere operata

“Grazie a voi abbiamo raggiunto l’obiettivo e Lady potrà essere operata! Avete salvato Lady”. L’annuncio arriva dall’organizzatrice di una raccolta fondi, Paola Ranieri. Con i tremila euro raccolti in pochi giorni su GoFundMe è stato possibile salvare la vita a una gatta di una colonia di Bari, trovata in condizioni critiche dopo essere stata schiacciata da un grosso ramo durante la potatura di un albero in giardino.

Lady aveva riportato delle importanti fratture al torace per le quali ha avuto bisogno di un urgente intervento ricostruttivo: l’alternativa sarebbe stata la soppressione.

Il costo dell’operazione è stato di 1800 euro. L’organizzatrice, Paola Ranieri, ha alzato l’obiettivo, coprendo così altri costi di ricovero, spese post-operazione e di eventuali vaccinazioni necessarie per iniziare il processo di adozione.

La raccolta fondi che ha permesso di salvare Lady, insieme ad altre riguardanti animali in difficoltà