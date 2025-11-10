Bari, abbandonato con un grosso tumore. Cane “scaricato” dopo essere stato “sfruttato” per fare da guardia

La denuncia arriva dal Canile sanitario di Bari ed è una di quelle notizie che lascia l’amaro in bocca. “La cagna pastore tedesco arrivata in pronto soccorso qualche giorno fa domani verrà operata per asportare la grossa massa tumorale e per la sterilizzazione”, si legge nel post. “Questa poveretta è stata prima sfruttata per ‘compagnia’ e all’occorrenza guardia, ma quando si è trattato di spendere soldi per curarla, l’hanno scaricata con la certezza che avremmo provveduto noi a ciò che non hanno voluto fare loro. Noi, che a stento con un misero contributo comunale dobbiamo impazzire a tamponare mille emergenze”.

foto Canile sanitario di ari