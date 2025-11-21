Meteo: L’Italia divisa in due. Brutto tempo al Sud, sole ma freddo al Nord

Nella giornata di oggi correnti gelide di origine artica giungerà sul Mediterraneo portando alla formazione di un ciclone che si approfondirà sul medio-basso Tirreno. Andremo incontro ad una configurazione che porterà piogge abbondanti e un abbassamento delle temperature. Piano piano l’inverno ci sta prendendo tra le sue “braccia”. Lo afferma il team Giuliacci.

Il ciclone cambia traiettoria Novità invece per la giornata di sabato 22 novembre. Il ciclone dovrebbe cambiare la traiettoria, infatti le precipitazioni più intense colpiranno le regioni del Centro-Sud e le due Isole Maggiori. Il Nord Italia verrà graziato. È possibile assistere a dei veri e propri nubifragi sulla Campania, Basilicata e Calabria. Sulle regioni rimanenti la situazione sarà comunque molto instabile con piogge molto intense. Per quanto riguarda il Nord Italia avremo sole ma con temperature molto basse. Possibili gelate anche in pianura.

Un’Italia divisa a metà Il maltempo, chiarisce ancora il team Giuliacci, continuerà anche nella giornata di domenica 23 novembre specialmente su Calabria, Puglia e sulle coste tirreniche della Sicilia. Sul resto della penisola avremo sole ma con valori termici invernali. Sulle regioni settentrionali le massime si aggireranno sui 7-8°C. Già da domenica sera giungerà sull’Italia un altro impulso instabile che porterà maltempo inizialmente su Liguria e Toscana. Sull’arco alpino occidentale sono previste nevicate fino a quote molto basse.