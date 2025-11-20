VENERDì, 21 NOVEMBRE 2025
Bari, Giornata Nazionale degli Alberi con un Corbezzolo piantato dai bambini

“Per imparare a rispettare e proteggere l’ambiente”

Pubblicato da: redazione | Gio, 20 Novembre 2025 - 17:59
Oggi a Bari, nel quartiere San Cataldo, un gesto semplice ma significativo ha riunito studenti, insegnanti e autorità locali attorno a un piccolo albero di Corbezzolo piantato nel giardino dell’Istituto Comprensivo Statale “Eleonora Duse” – Plesso Marconi. La piantumazione rientra nel progetto di educazione ambientale “Un albero per il futuro”, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzato con il supporto dell’Arma dei Carabinieri, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza del verde urbano e del rispetto del patrimonio naturale.

Circa 220 alunni della scuola dell’infanzia e delle classi quarte e quinte elementari hanno partecipato attivamente all’iniziativa, guidati dal personale dei Carabinieri Forestali. Durante la messa a dimora, i militari hanno spiegato ai bambini il ruolo ecologico degli alberi e il valore della biodiversità, trasformando un semplice gesto di piantumazione in un’occasione educativa e di coesione sociale.

L’evento è solo il primo di una serie di iniziative organizzate dal Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia” in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, che si celebra domani, 21 novembre. La manifestazione coinvolgerà circa 6.000 studenti di quasi 60 scuole della regione, con attività dedicate alla legalità ambientale, al ruolo dei boschi e alla funzione dei Carabinieri Forestali nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico. I ragazzi avranno anche la possibilità di partecipare concretamente alla piantumazione di giovani alberi autoctoni nei giardini e negli spazi verdi dei propri istituti.

