Le belle giornate tipiche della Regione devono fare spazio al maltempo. A partire da oggi e per le 25 ore successive è prevista allerta gialla per maltempo su tutta la Regione. E’ quanto emerso dall’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile. In particolare nella giornata di oggi si prevedono piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro – settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sui restanti settori con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Nella giornata di domani si prevedono piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia garganica, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.
Puglia nella morsa del maltempo, allerta gialla fino a domani
Il bollettino della Protezione Civile
