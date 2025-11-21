VENERDì, 21 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,268 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,268 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Puglia nella morsa del maltempo, allerta gialla fino a domani

Il bollettino della Protezione Civile

Pubblicato da: redazione | Ven, 21 Novembre 2025 - 15:15
meteo pioggia maltempo
  • 7 sec

Le belle giornate tipiche della Regione devono fare spazio al maltempo. A partire da oggi e per le 25 ore successive è prevista allerta gialla per maltempo su tutta la Regione. E’ quanto emerso dall’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile. In particolare nella giornata di oggi si prevedono piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro – settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sui restanti settori con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Nella giornata di domani si prevedono piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia garganica, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità , Nazionale

Alta velocità, Salvini: “Sulla Bari-Napoli-Roma si...

“Mi è chiaro quello che devo fare: accelerare i lavori sull’alta...
- 21 Novembre 2025
Cultura

A Triggiano “Non l’ho mai detto”,...

Il 26 novembre, alle 20, la Casa della Cultura “Rocco Dicillo”...
- 21 Novembre 2025
Primo Piano

“Casa negata perché in famiglia c’è...

"Casa negata perché abbiamo un familiare disabile e perché siamo stranieri"....
- 21 Novembre 2025
Dalla città

Alloggi popolari a Bari, il 28...

Il Comune di Bari ha annunciato che venerdì 28 novembre 2025...
- 21 Novembre 2025