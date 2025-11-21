Alta velocità, Salvini: “Sulla Bari-Napoli-Roma si corre spediti, lavori giorno e notte”

“Mi è chiaro quello che devo fare: accelerare i lavori sull’alta velocità Roma–Napoli–Bari, e lo stiamo facendo”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a margine della visita al cantiere della stazione Ferrotramviaria di Andria. Rispondendo alle domande dei giornalisti, Salvini ha parlato di un avanzamento “giorno e notte”, ringraziando operai e imprese impegnate nei lavori.

Secondo il ministro, a opera completata sarà possibile raggiungere Napoli da Bari in due ore e Roma in tre, con un impatto significativo sulla vita di studenti, lavoratori, turisti e pendolari. “Prima dell’alta velocità tra Milano e Roma si volava quasi esclusivamente – ha ricordato – oggi in treno ci metti tre ore. Domani lo stesso accadrà tra Bari e Roma”. Salvini ha affrontato anche il tema del caro-voli, spiegando di non poter intervenire direttamente sui prezzi praticati dalle compagnie private, ma ipotizzando effetti indiretti dovuti alla concorrenza dell’alta velocità: “Immagino che anche i prezzi dei biglietti aerei scenderanno”. Il ministro si è detto disponibile a incontrare eventuali imprenditori interessati a una compagnia aerea “in house”. “Ciò che posso garantire – ha concluso – è che i lavori sulla Bari–Napoli–Roma procedono spediti”.

