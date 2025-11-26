Allerta maltempo in Puglia, in arrivo forte pioggia e temporali

Ancora maltempo in Puglia. È quanto emerso dall’ultimo bollettino della Protezione Civile che ha diramato allerta gialla. In particolare, a partire dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore sono in arrivo precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori costieri della Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.