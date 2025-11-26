A Bari “Educare allo star bene”: giornata dedicata ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Giovedì 27 novembre, nell’agorà del Consiglio regionale della Puglia, a Bari, si terrà l’evento “Educare allo star bene”, una giornata di confronto e sensibilizzazione dedicata al benessere dei minori e alla tutela dei loro diritti con la partecipazione di studenti, istituzioni e professionisti.

La mattinata sarà dedicata agli studenti delle scuole medie di Bari (Carducci, Fiore, Lombardi), Trani (Rocca-Bovio-Palumbo e Baldassarre) e Copertino (Falcone). Dopo l’apertura con l’introduzione del Garante e i saluti istituzionali, seguirà un incontro con i Garanti regionali.

Il programma prevede inoltre interventi artistici e culturali. La prima parte, durante la mattinata, sarà riservata alle scolaresche e alle autorità. A partire dalle 11 saranno proposti: il monologo di Claudia Lerro sul rispetto della persona; una performance musicale diretta da Raffaella Ronchi; la proiezione del cortometraggio “Nun Dio del mare” presentato dal dott. Giuseppe Del Grosso; un intervento sull’educazione alla sessualità a cura del dott. Michele Massimo Laforgia, sessuologo e psicoterapeuta.

Nel pomeriggio – aperto a tutti con registrazione a registrarsi al link: https://bit.ly/Educareallostarbene – si terrà il tavolo istituzionale sul tema dell’educazione allo star bene, moderato dal Garante Ludovico Abbaticchio. Interverranno il dott. Giuseppe Musicco, il dott. Massimiliano Fiorentino, il dott. Marco De Bartolis e la dott.ssa Alessia Marconcini. Momento centrale sarà la presentazione del vademecum “Segnali e Segnalazioni nella Scuola Inclusiva” a cura della prof.ssa Maria Rosa Pennetta, docente e referente del Tavolo Tecnico sulla Segnalazione del Disagio Minorile. La giornata si concluderà con un dibattito aperto e con le conclusioni della dott.ssa Valeria Montaruli, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari.