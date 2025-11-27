Ufficiale: Vincenzo Vivarini è il nuovo tecnico del Bari

Vincenzo Vivarini torna sulla panchina biancorossa con un accordo valido fino a giugno 2026, richiamato per guidare la squadra in una fase delicata e allo stesso tempo carica di aspettative. Al suo fianco lavoreranno Andrea Milani, scelto come vice, e Antonio Del Fosco, nuovo preparatore atletico.

Per il tecnico abruzzese, classe 1966 e originario di Ari, si tratta di un ritorno in un ambiente che conosce bene﻿. Nella stagione 2019-2020 prese in mano la squadra dopo la quinta giornata, conducendo un percorso quasi impeccabile fino al brusco stop dei campionati imposto dall’emergenza sanitaria. Quel Bari, costruito passo dopo passo tra entusiasmo e pragmatismo, collezionò 15 vittorie, 12 pareggi e un’unica sconfitta, maturata nella finale playoff di Reggio Emilia il 22 luglio 2020, quando la promozione in Serie B sfumò sul più bello.

Il curriculum di Vivarini racconta un allenatore abituato a lavorare con gruppi ambiziosi e piazze esigenti. Oltre alla promozione in Lega Pro ottenuta con il Chieti e a quella in Serie B con il Teramo — poi annullata dalla giustizia sportiva — il tecnico ha accumulato esperienza nella categoria cadetta guidando Latina, Empoli, Ascoli, Virtus Entella e Frosinone. Ma il capitolo più recente della sua carriera porta il nome di Catanzaro: prima una promozione in B da record nella stagione 2022-2023, poi una cavalcata fino alla semifinale playoff per la Serie A, risultato che aveva consolidato la sua immagine di allenatore capace di dare identità e coraggio alle squadre che allena.

Foto SSc Bari