A Bari è il giorno del Black Friday. Una sfida in salita per i piccoli negozi

La data di inizio ufficiale è oggi, ma le promozioni sono iniziate già da giorni. Il Black friday è ormai uno degli appuntamenti più attesi del mese di novembre e rappresenta un momento di grande interesse per chi ha programmato di effettuare degli acquisti importanti e per gli amanti delle shopping online. Si anticipano di solito i regali di Natale, il “venerdì nero” è infatti un’iniziativa commerciale che consente di risparmiare cifre molto significative su tanti prodotti. Una pratica che arriva dagli Stati Uniti, dove è una prassi consolidata e in voga ormai da tanti anni.

Oggi il fenomeno si è diffuso in quasi tutto il mondo, Italia compresa. Ecco che allora sono sempre di più le persone che, con l’arrivo del mese di novembre, si organizzano per acquistare dei prodotti molto ricercati a prezzi competitivi. Pur iniziando la prossima settimana e non essendoci nessun regolamento rispetto ai saldi, ogni negozio ha deciso il giorno in cui iniziare le promozioni. Molte catene, infatti, hanno dato l’avvio agli sconti per il Black Friday già a inizio mese. Amazon, leader dell’e-commerce, ha organizzato la sua “Settimana del Black Friday” a partire da oggi fino al Cyber Monday. Durante questa settimana, i clienti troveranno promozioni su vari settori, come tecnologia, moda e articoli per la casa, con offerte lampo e giornaliere.

Secondo molti titolari di piccoli negozi a furia di mesi neri e promozioni anticipate, il commercio fisico però rischia un dicembre in rosso. La rete delle piccole imprese del commercio non si tira indietro dalla competizione, ma i negozi reali sono sfavoriti, anche per i maggiori oneri fiscali e costi che sostengono rispetto al web, e che riducono i margini per le offerte. Per molti infatti è necessario intervenire, per garantire concorrenza e pluralismo e tutelare i negozi di vicinato, anche questi un patrimonio del made in Italy

Sono molti quindi i cittadini che si preparano ad approfittare delle offerte, monitorando i prezzi e avvalendosi di sconti e promozioni avviati spesso con molto anticipo. Secondo le stime dell’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori le famiglie che approfitteranno degli sconti (durante tutto il periodo dedicato, non solo il venerdì nero) saranno il 44%, con una crescita del 4,7% rispetto al 2024). In lieve crescita anche la spesa media a famiglia, che si attesterà a circa 142,60 euro +3% rispetto al 2024). Aumenta anche il numero di persone che approfitterà sì degli sconti, ma pagando a rate, ricorrendo al buy now pay later (lo farà oltre il 40%).

La crescita della spesa per il Black Friday inciderà inevitabilmente sull’andamento della spesa per i regali natalizi: la maggior parte di chi effettuerà acquisti in tale occasione, infatti, (oltre il 72%) lo farà per comprare regali a prezzi scontati. Rimane la predominanza degli acquisti online, anche se da un paio di anni questo vantaggio tende ad assottigliarsi: negozi fisici e catene, iniziano settimane prima ad organizzare le proprie campagne di promozione a tema, prolungando ed estendendo gli sconti per diversi giorni prima e dopo il Black Friday, invogliando in tal modo sempre di più gli acquisti.

Secondo le nostre prime stime a regnare in testa alla classifica delle categorie merceologiche più acquistate saranno, ancora una volta, i prodotti di elettronica, incalzati dall’abbigliamento e dalla cura della persona. Guadagnano terreno alcuni acquisti “necessari” come occhiali, alimentari/ristorazione e persino visite mediche.

Di seguito, nel dettaglio, i settori più gettonati per gli acquisti del Black Friday 2025:

Articoli di elettronica (soprattutto: tablet, smartphone, smartwatch, smart tv) e piccoli elettrodomestici (soprattutto dispositivi smart per la casa).

Abbigliamento e calzature.

Trucchi, prodotti per la skin care e servizi per la cura della persona (parrucchieri, manicure, centri estetici, ecc.).

Sport e wellness (palestre, negozi spostivi, centri di fitness).

Alimentazione e servizi di ristorazione.

Viaggi ed esperienze (dai treni ai voli, alle agenzie viaggio, ormai molti in questo settore applicano sconti in occasione del Black Friday, spingendo sempre più persone a sostituire il viaggio al tradizionale regalo di Natale).

App, programmi e abbonamenti online (abbonamenti in app, e software offrono promozioni molto vantaggiose in questa occasione).

Visite ed esami medici, prodotti farmaceutici, occhiali.

Servizi di manutenzione (dal controllo caldaia al controllo gomme, ormai nei settori più svariati si trovano promozioni per il Black Friday).

Eco-sostenibilità (se il Black Friday è un incentivo al consumismo sfrenato, sono molti i brand e gli enti che hanno deciso di avviare, in tale occasione, iniziative e campagne sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini sul rispetto dell’ambiente: dalle aziende che hanno deciso di piantare un albero per ogni prodotto venduto durante il Black Friday a quelle che hanno integrato il proprio shop online con misuratori dell’impatto ambientale dei propri ordini, o anche con meccanismi che consentono di compensare le emissioni di anidride carbonica generate da ogni ordine donando a una causa green… ma attenzione, in questi casi, al greenwashing).

Il Black Friday, tuttavia, non è solo occasione di acquisti a prezzo scontato e caccia agli affari, può nascondere numerose insidie: dai falsi sconti a vere e proprie truffe!

Questa ricorrenza rappresenta un’occasione ghiotta, per alcuni, per mettere in atto fenomeni speculativi: online e nei negozi, infatti, alcuni esercenti aumentando il prezzo dei prodotti, in modo da far apparire ancor più convenienti sconti che in realtà sono pressoché irrilevanti e in alcuni casi inesistenti. La norma è chiara e impedisce tali pratiche, ecco perché invitiamo i cittadini a segnalarcele.