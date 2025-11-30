DOMENICA, 30 NOVEMBRE 2025
San Ferdinando di Puglia, tentano di scardinare bancomat con ruspa: ladri in fuga

Sul posto i carabinieri

Pubblicato da: redazione | Dom, 30 Novembre 2025 - 09:56
carabinieri
  37 sec

Alle ore 04:45, alcuni cittadini di San Ferdinando di Puglia hanno segnalato al 112 un tentativo di asportazione dell’ATM delle Poste in via Battisti 40, attuato da ignoti mediante l’utilizzo di una ruspa.

Sul posto sono immediatamente intervenute le pattuglie in servizio esterno notturno sul territorio della Compagnia Carabinieri di Barletta, che sono riuscite a mettere in fuga gli autori a bordo di autovetture al momento non meglio identificate, non consentendo loro di impossessarsi della refurtiva.

