A Bari il “Coraggio della Speranza”: al via la XVII edizione del Meeting del Volontariato

“Coraggio della Speranza” è questo il titolo della XVII edizione del Meeting del Volontariato del CSV San Nicola, presentato questa mattina a Palazzo della Città. La manifestazione, in programma il 12, 13 e 14 dicembre, si articolerà tra il teatro Kursaal Santalucia, che ospiterà incontri, dialoghi e dibattiti, e lo Spazio Murat, dove sarà allestito il Villaggio del Volontariato con 54 associazioni presenti in 19 postazioni.

All’incontro con la stampa hanno partecipato il sindaco Vito Leccese, l’assessora alle Culture Paola Romano, il garante regionale dei minori Ludovico Abbaticchio, la presidente e il direttore del CSV San Nicola, Rosa Franco e Alessandro Cobianchi, e Fabrizio D’Andrea del Gruppo Assimoco. Nel corso della presentazione Leccese ha ribadito il ruolo centrale del volontariato nel benessere della comunità, sottolineando come la gratuità e l’impegno dei volontari rappresentino una risorsa fondamentale in un contesto in cui, ha detto, “il disagio sociale ed economico rischia di allargarsi”. Romano ha evidenziato l’importanza del Meeting come spazio di riconoscimento del lavoro svolto “silenziosamente” nelle periferie e accanto alle persone più fragili. Franco ha richiamato l’attenzione sulla necessità di dare voce al “bene” diffuso sui territori, mentre Cobianchi ha definito l’edizione 2025 “un gioco di specchi” in cui volontari ed esperti porteranno esperienze differenti per affrontare temi complessi. Abbaticchio ha richiamato il valore della speranza soprattutto per i più giovani, mentre D’Andrea ha confermato il sostegno di Assimoco al percorso del CSV.

La speranza, intesa come forza attiva, sarà il filo conduttore delle tre giornate: dai dialoghi sulla violenza contro le donne ai processi educativi che generano responsabilità collettiva. L’incontro finale sarà affidato alla giornalista e inviata di guerra Francesca Mannocchi, che porterà testimonianze dai fronti dei conflitti internazionali. Tra i relatori attesi figurano magistrati, docenti universitari, rappresentanti del terzo settore, giornalisti e testimoni diretti di storie di violenza, discriminazione e impegno civile.

La manifestazione si chiuderà con un videomessaggio del patriarca latino di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa. Tra le novità dell’edizione 2025, una giornata interamente dedicata ai più piccoli, “Il Meeting delle bambine e dei bambini”, in programma domenica 14 dicembre, con spettacoli teatrali, attività e interviste curate da Antonio Stornaiolo. La stessa giornata ospiterà anche Social Fest!, serata dedicata alle campagne di sensibilizzazione delle associazioni, con interventi di Angeli in moto, Apleti, Emergency Bari, Gep, In.Con.Tra, Refugees Welcome Italia, Squola senza confini, Stelle Rare, Teniamoci per mano, Unicef Bari e Adra Italia.

Confermato anche il Villaggio del Volontariato nello Spazio Murat: un’area espositiva pensata per incontrare volontari e operatori e conoscere progetti e attività del terzo settore locale. Grande spazio verrà riservato agli studenti: circa 270 ragazzi delle scuole del territorio parteciperanno ogni giorno agli incontri. Gli studenti dell’IISS Rosa Luxemburg cureranno la documentazione dell’evento attraverso un reportage dedicato, mentre Radio Panetti realizzerà una diretta web sui social per raccontare in tempo reale il Meeting.

Il programma prevede anche momenti culturali e performativi: tra gli appuntamenti, il monologo “Quello che so di te” di Nadia Terranova, lo spettacolo teatrale “Io – La Rinascita” della compagnia Il Giullare, “Un posto in più” dedicato ai bambini, la proiezione del video “Poi” del regista Mauro Maugeri e i dj-set di Misspia. Il Meeting del Volontariato 2025 si svolgerà con il patrocinio di Comune di Bari, Csvnet, Forum del Terzo Settore, Università di Bari, Ordine dei Giornalisti della Puglia e Rai Puglia. Main sponsor: Assimoco. Partner del progetto: Giraffa Aps, IISS Rosa Luxemburg, Panetti-Pitagora, Radio Panetti, Cooperative sociali e la compagnia Il Giullare. La manifestazione è sostenuta inoltre da Bppb, Coop Alleanza 3.0 e dal Garante dei diritti del minore della Regione Puglia.