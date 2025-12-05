BRT a Bari, conclusi in anticipo i lavori sul ponte Padre Pio

Sono terminate oggi, in anticipo rispetto al cronoprogramma, le attività principali del cantiere Brt sul ponte Padre Pio, l’infrastruttura che collega via Omodeo a via Caldarola. La recinzione è stata rimossa e il ponte è tornato completamente percorribile su quattro corsie.

Nelle prossime ore, condizioni meteo permettendo, sarà completata la posa della nuova segnaletica orizzontale. Il ponte continuerà a essere transitabile a quattro corsie, senza spartitraffico centrale, fino all’attivazione del nuovo sistema di trasporto rapido.

Con l’entrata in esercizio del Bus Rapid Transit, le due corsie centrali — riconoscibili dal colore rosso e riservate — saranno dedicate esclusivamente ai mezzi elettrici del Brt, uno per senso di marcia. Il traffico automobilistico continuerà invece a utilizzare le due corsie laterali.

Conclusa questa fase, il cantiere si sposterà nuovamente in via Caldarola per proseguire con la realizzazione della corsia riservata al Brt.