A Noicattaro un villaggio di Natale con luci, neve e cortei

La magia del Natale invade Noicattaro che a dicembre si trasforma nel villaggio di Rovaniemi in Finlandia, tra luci, neve e colorati cortei. Dal 7 al 21 dicembre il borgo nell’entroterra barese ospita Noelcattaro. Nel periodo più incantato dell’anno, la terra simbolo dell’uva – con oltre 2.000 ettari di vigneti – si trasforma e ci accompagna in una nuova dimensione: dal grappolo, orgoglio del nostro territorio, si passa all’abete, simbolo per eccellenza del Natale.

Al centro delle iniziative c’è, come da tradizione, la grande Casa di Babbo Natale, che sarà inaugurata all’interno del Palazzo della Cultura di Noicattaro nella serata di domenica 7 dicembre con una festa che riunirà le famiglie nel pieno spirito natalizio. Non solo, per l’occasione tra piazza Umberto I, via Carmine e via Console Positano ci saranno anche spettacoli con le mascotte più amate dai bambini – anche in formato maxi – animazione con baby dance e un mini corteo guidato proprio da Babbo Natale tra la musica della band itinerante e le acrobazie circensi di trampolieri.

Sabato 20 dicembre lo spettacolo raddoppia, perché tra via Carmine e via Positano prende forma il Villaggio di Babbo Natale, che rimarrà attivo anche nella mattinata di domenica 21 dicembre. Un angolo di Polo Nord che include la casa del vecchietto più amato da grandi e piccini, ideata e realizzata da Wonderland Eventi in esclusiva per Noicattaro. La sala del Parnaso, quindi, si trasformerà per qualche giorno in un vero paesaggio nordico, pieno di stupendi dettagli che permetteranno ai visitatori di farsi avvolgere dalla magia del Natale.

E mentre i bambini si divertono anche con le giostrine, gli adulti potranno condividere con i più piccoli gli spettacoli di magia e giocoleria e farsi coinvolgere dalle note gospel del concerto del gruppo Hope and Joy nella serata di sabato. Giostrine, spettacoli itineranti e mascotte giganti che ritroveremo anche nella mattinata del 21 dicembre.

Le iniziative di Noelcattaro sono gratuite e ad accesso libero, realizzate grazie al patrocinio del Comune di Noicattaro. Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sui canali social di Noelcattaro.