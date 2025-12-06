Bari ospita (video)Games & (Alta) Cultura tra intelligenza artificiale e videogiochi

A Bari torna a dicembre un appuntamento che unisce videogiochi, ricerca e cultura digitale, pronto a esplorare i confini tra intrattenimento, tecnologia e geopolitica. Dal 16 al 18 dicembre, (video)Games & (Alta) Cultura trasforma la città in un laboratorio internazionale in cui intelligenza artificiale, strategie militari e narrazioni interattive diventano strumenti di riflessione sui grandi temi del nostro tempo.

L’ottava edizione del festival, ospitata in luoghi simbolo della creatività digitale come l’Apulia Film House e l’ITS Apulia Digital Academy, si propone di osservare il videogioco non solo come forma di intrattenimento, ma come medium capace di influenzare pensieri, emozioni e decisioni politiche. Tra gli ospiti di rilievo, Piero Molino, ricercatore statunitense e fondatore di startup innovative di AI applicata ai videogame, che condividerà esperienze e progetti legati all’evoluzione dell’intelligenza artificiale nei mondi interattivi.

Il festival mette in dialogo game designer, storici, filosofi, studiosi di geopolitica e artisti, creando un intreccio di discipline che guarda al gioco come a un nuovo campo di conoscenza. L’intelligenza artificiale, spiegano gli organizzatori, non è più un semplice strumento tecnico, ma un agente culturale in grado di scrivere, disegnare, combattere e persino anticipare scenari geopolitici attraverso simulatori strategici e wargame. I videogiochi diventano così laboratori simbolici, capaci di riflettere sul possibile e di stimolare la comprensione dei conflitti e delle dinamiche di potere.

Tra le novità dell’edizione 2025 spicca il Catalogus Ludorum, un archivio critico permanente che raccoglie e analizza opere videoludiche che ridefiniscono il concetto di “alta cultura”. Gli utenti potranno sperimentare le opere selezionate in una sala giochi appositamente allestita all’ITS, combinando pratica e riflessione critica. L’obiettivo, sottolinea Fabio Belsanti, CEO di AgeOfGames e organizzatore dell’evento, è ambizioso: “(video)Games & (Alta) Cultura è fuori dagli schemi. Vogliamo creare le basi culturali per trasformare la Puglia nella futura Silicon Valley d’Europa, mostrando come il videogioco influenzi la civiltà umana in modi sempre più profondi, andando oltre il semplice intrattenimento”.

Il festival è promosso da AgeOfGames in collaborazione con ITS Apulia Digital Academy e Apulia Film Commission, con il supporto di partner europei, e si conferma come un punto di riferimento per chi vuole esplorare le nuove frontiere della cultura digitale, tra ricerca, innovazione e creatività.﻿