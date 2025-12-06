Bari si accende per il Natale con luci, musica e magia nelle piazze cittadine

A Bari tornano le luci e la magia del Natale con un programma ricco e colorato che promette di animare le piazze cittadine fino all’Epifania. Quest’anno l’appuntamento più atteso è l’accensione del grande albero di Natale in piazza del Ferrarese, previsto per oggi 6 dicembre:﻿ alto oltre 14 metri e illuminato da 50mila luci a led colorate. L’edizione 2025 è dedicata al tema della pace, un gesto simbolico che vuole celebrare l’armonia e la condivisione, omaggiando la vivacità dei balconi e delle case baresi che si accendono di luci e colori durante le festività.

Ma il Natale in città non si ferma all’albero. Piazza Garibaldi e piazza Umberto I diventeranno veri e propri villaggi natalizi grazie al progetto “Christmas Around the World – Un abbraccio che arriva lontano”, ideato da Kiasso Eventi e Time Experience. Per la prima volta saranno due le piazze coinvolte, con grandi alberi di sei metri, la Casa di Babbo Natale e della Befana, la Casa degli Elfi Postini, il Giardino del Natale e un grande palco. Piazza Garibaldi ospiterà anche una suggestiva installazione luminosa in 3D: una mongolfiera di quattro metri che simboleggia il viaggio tra i Natali del mondo, mentre lungo i viali del giardino sarà possibile degustare dolci tipici di diverse tradizioni grazie al corner “Assaggia il Natale”. L’iniziativa mette in luce il valore dell’intercultura e della solidarietà, con banchetti di Unicef e altre associazioni per far conoscere e sostenere progetti di pace e condivisione.

Anche il Municipio III contribuirà ad arricchire le festività con il programma “Musica e Magia – Natale 2025”, curato dall’associazione “Musica e Arte” APS, che prenderà il via lunedì 8 dicembre, in occasione dell’Immacolata, con concerti gospel, spettacoli teatrali, giocoleria e magie per i più piccoli. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e senza prenotazione, e si svolgeranno in diverse sedi, dalla Parrocchia San Cataldo a piazza Europa e altre location del quartiere San Paolo. Tra i momenti più attesi ci sono i concerti gospel “The Soul of Christmas” e le animazioni con elfi e mascotte, oltre a spettacoli di magia e teatro che accompagneranno grandi e bambini alla scoperta delle tradizioni natalizie.

Le piazze e i quartieri di Bari si trasformeranno così in un palcoscenico festoso, dove musica, colori e sapori si intrecciano, invitando cittadini e visitatori a vivere un Natale all’insegna della magia, della solidarietà e della cultura condivisa. Dal 6 dicembre fino al 6 gennaio, le luci, i concerti e gli eventi faranno da filo conduttore a una stagione di festa che unisce tradizione e innovazione, con l’obiettivo di regalare sorrisi, stupore e momenti di condivisione a tutta la città.

Foto di repertorio