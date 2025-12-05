Natale a Bari, tutto pronto per il villaggio in piazza Umberto

Si scaldano i motori per il periodo natalizio con un calendario ricco di eventi a Bari, città che già dalla fine di ottobre, ha dato il via all’atmosfera con l’accensione di alcune luminarie. Entro l’8 dicembre tutte le attrazioni saranno ufficialmente attive. In tal proposito è prevista per domani l”apertura del villaggio di Babbo Natale in piazza Umberto. Sono in corso infatti i lavori di allestimento. Qui saranno installati tre set immersivi con scenografie ispirate a scenari differenti: una dedicato al Nord del mondo, uno al Sud e il terzo all’Oriente; inoltre, saranno realizzate delle bacheche informative che inviteranno adulti e bambini a scoprire usanze e curiosità dei popoli di tutto il mondo.

La novità più evidente di questa edizione è l’ampliamento degli spazi dedicati agli eventi, oltre alla storica piazza Umberto, infatti, il Natale 2025 “sbarcherà” anche nel giardino di piazza Garibaldi, cuore pulsante tra i quartieri Murat e Libertà. L’obiettivo è quello di valorizzare un’altra area della città e restituirla il più possibile alla comunità, con iniziative che possano animarla durante tutte le festività. I due villaggi di Natale apriranno dal 6 dicembre, giorno di San Nicola, e saranno inaugurati ufficialmente il 7 dicembre in piazza Garibaldi e l’8 dicembre in piazza Umberto. Le attività andranno avanti sino al 6 gennaio, quando in piazza Umberto arriverà la Befana per salutare simbolicamente la chiusura delle celebrazioni.