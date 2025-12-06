Viaggi d’inverno: Catania e Marrakech le mete preferite per il ponte dell’Immacolata

Sempre più italiani desiderano recarsi in località dalle temperature miti in occasione del primo ponte di dicembre, secondo quanto emerge dai dati di eDreams che ha analizzato le prenotazioni di italiani e stranieri per l’Immacolata.

Oltre alle metropoli europee, tra i viaggiatori italiani cresce il desiderio di immergersi in scenari più esotici. Tra le destinazioni in ascesa conquista il primo posto Istanbul, che registra un vero e proprio boom delle prenotazioni rispetto al 2024 (+112%), ma si fanno largo anche Marrakech (+70%) e Tirana (+52%).

Tra chi, invece, sceglie di restare in Italia, Catania si afferma come la città italiana preferita, registrando una crescita del 100% nelle prenotazioni rispetto al 2024, mentre tra le mete più in crescita fa capolino anche Milano.

Due italiani su tre, il 65%, ha scelto di regalarsi un soggiorno di 3 o 4 giorni, seguiti dal 27% dei viaggiatori che opterà per una breve fuga di 2 giorni. La maggior parte dei viaggiatori si è mossa con un buon anticipo per approfittare del ponte: il 40% ha pianificato tra i 31 e i 60 giorni precedenti alla partenza, mentre il 27% tra i 61 e i 90 giorni prima. C’è, poi, chi ha giocato ancora più in anticipo prenotando oltre 90 giorni prima (23%) e chi, invece, ha seguito l’istinto dell’ultimo momento acquistando il biglietto aereo nei 30 giorni precedenti al volo – una scelta condivisa dal 10% degli italiani.

Per il ponte dell’Immacolata, i turisti stranieri continuano a rivolgersi alle bellezze italiane, con gli spagnoli protagonisti indiscussi: rappresentano infatti il 52% delle prenotazioni nel Belpaese, seguiti dai francesi (15%) e dai tedeschi (6%). Chiudono la classifica delle nazionalità innamorate dell’Italia i britannici e i portoghesi, che compongono a pari merito il 5% delle prenotazioni. Roma resta la regina incontrastata delle preferenze straniere, conquistando il primo posto tra le destinazioni. Sul podio delle mete più amate si collocano anche Milano e Venezia.