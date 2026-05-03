I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Settimana di sangue in Puglia. L’omicidio a Foggia. L’omicidio a Bisceglie in un locale. La sparatoria a Bari Vecchia. Un altro omicidio a Carbonara, Bari. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.
Domenica 26 aprile. Rifiuti e movida, l’appello a Leccese
Bari, rifiuti e movida: l’appello a Leccese. “Paghiamo le tasse, vogliamo pulizia”
Lunedì 27 aprile. Vertenza Natuzzi, i lavoratori bloccano strade nel Barese
Vertenza Natuzzi, lavoratori e sindacati in corteo bloccano strade nel Barese
Martedì 28 aprile. Si torna a sparare a Bari Vecchia
Mercoledì 29 aprile. Sparatoria a Foggia, un morto
Giovedì 30 aprile. Sparatoria in un locale a Bisceglie, un morto
Colpi di pistola in un ristorante nel Nord Barese, morto un uomo
Venerdì 1 maggio. Giallo a Carbonara, trovato morto un uomo scomparso da giorni
Bari, giallo a Carbonara. Trovato il cadavere di un 68enne in un negozio: era scomparso da giorni
Sabato 2 maggio. Presentato il corteo storico di San Nicola
San Nicola 2026: torna il corteo storico. Con la “Caravella di arte e pace” Bari abbraccia il suo santo