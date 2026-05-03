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I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La rubrica settimanale con i fatti più importanti della settimana appena trascorsa

Pubblicato da: redazione | Sab, 2 Maggio 2026 - 13:35
copertina giusta
  • 7 sec

Settimana di sangue in Puglia. L’omicidio a Foggia. L’omicidio a Bisceglie in un locale. La sparatoria a Bari Vecchia. Un altro omicidio a Carbonara, Bari. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 26 aprile. Rifiuti e movida, l’appello a  Leccese

Bari, rifiuti e movida: l’appello a Leccese. “Paghiamo le tasse, vogliamo pulizia”

Lunedì 27 aprile. Vertenza Natuzzi, i lavoratori bloccano strade nel Barese

Vertenza Natuzzi, lavoratori e sindacati in corteo bloccano strade nel Barese

Martedì 28 aprile. Si torna a sparare a Bari Vecchia

Paura a Bari Vecchia, si torna a sparare: colpita una donna

Mercoledì 29 aprile. Sparatoria a Foggia, un morto

Spari in periferia, terrore a Foggia: morto uno dei feriti

Giovedì 30 aprile. Sparatoria in un locale a Bisceglie, un morto

Colpi di pistola in un ristorante nel Nord Barese, morto un uomo

Venerdì 1 maggio. Giallo a Carbonara, trovato morto un uomo scomparso da giorni

Bari, giallo a Carbonara. Trovato il cadavere di un 68enne in un negozio: era scomparso da giorni

Sabato 2 maggio. Presentato il corteo storico di San Nicola

San Nicola 2026: torna il corteo storico. Con la “Caravella di arte e pace” Bari abbraccia il suo santo

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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