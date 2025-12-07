DOMENICA, 07 DICEMBRE 2025
Bari, in Via Cardassi il Natale sparisce nella notte

Rubati gli alberi davanti al negozio di ceramiche

Pubblicato da: redazione | Dom, 7 Dicembre 2025 - 11:26
negozio ceramiche
  • 9 sec

Un gesto che ha lasciato l’amaro in bocca, proprio a ridosso delle feste. Nella notte, ignoti hanno rubato i due alberi di Natale che un negozio di ceramiche di via Cardassi, nel pieno centro di Bari, aveva esposto all’esterno della propria attività.

Una perdita che va oltre il valore materiale: quegli alberi erano parte di un allestimento curato con passione, pensato per rendere più accogliente il negozio e contribuire, anche nel piccolo, all’atmosfera natalizia della strada e della città.

L’episodio, raccontato dagli stessi titolari sui social, ha suscitato indignazione e solidarietà. Un atto che colpisce chi ogni giorno investe tempo e impegno per valorizzare il centro cittadino e che riaccende il dibattito sul rispetto per il lavoro altrui e per gli spazi condivisi. Una brutta nota, stonata, nel clima che dovrebbe essere quello del Natale.﻿

