Bari, troppi contenziosi per le multe: il Comune a caccia di avvocati

Pubblicato l'avviso per le candidature

Pubblicato da: redazione | Mar, 2 Dicembre 2025 - 10:04
Tribunale di Bari - Borderline24-il giornale
  • 2 min

Pubblicato sul sito istituzionale a questo link l’avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto di avvocati, singoli o associati, cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente nelle cause relative a violazioni al Codice della strada, alle leggi complementari e agli illeciti amministrativi extra C.d.S. di competenza della Polizia Locale.

L’avviso è finalizzato a garantire all’amministrazione comunale un supporto legale qualificato nei procedimenti che richiedono obbligatoriamente una difesa tecnica, nonché nei casi in cui l’avvocatura civica non possa assumere la rappresentanza dell’Ente per ragioni connesse all’elevato carico di lavoro. L’elenco non costituisce graduatoria, non prevede punteggi e sarà utilizzato esclusivamente come riferimento per l’affidamento degli incarichi nei casi previsti.

Potranno richiedere l’iscrizione gli avvocati del libero foro in possesso dei requisiti indicati nell’avviso, tra cui almeno 36 mesi di iscrizione all’Albo, comprovata esperienza nel contenzioso relativo al Codice della strada e agli illeciti amministrativi, assenza di condanne e provvedimenti disciplinari, nonché il possesso di una polizza per la responsabilità professionale.

La domanda, redatta in forma di autocertificazione secondo il modello allegato e firmata digitalmente in formato CAdES, dovrà essere inviata entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso sull’Albo Pretorio esclusivamente via PEC all’indirizzo:
approvvigionamentopolizialocale.comunebari@pec.rupar.puglia.it indicando nell’oggetto: “Domanda di ammissione elenco aperto giudizi in materia di violazioni al Codice della strada e leggi complementari nonché illeciti amministrativi extra C.d.S.”

L’elenco sarà formato in ordine alfabetico a seguito della verifica della documentazione presentata e resterà aperto per aggiornamenti annuali, secondo le modalità specificate nell’avviso. Gli incarichi saranno conferiti nel rispetto del principio di rotazione, della complessità delle controversie e dell’esperienza professionale maturata nella materia oggetto del contenzioso.

Tutte le informazioni, il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda sono disponibili nella sezione Bandi di concorso – altri avvisi del sito istituzionale del Comune di Bari.

