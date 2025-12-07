Bari, la magia di Natale tra Piazza Garibaldi e Piazza Umberto

Il Natale a Bari non arriva in punta di piedi: entra in scena con luci, musica e un’atmosfera che promette di far tornare tutti un po’ bambini. Nel secondo weekend di dicembre la città dà ufficialmente il via alle feste aprendo le porte dei due Villaggi di Natale, pronti ad animare Piazza Garibaldi e Piazza Umberto con colori, suoni e personaggi da fiaba.

Si parte domenica 7 dicembre alle 18 in Piazza Garibaldi, quando il Villaggio si accenderà con una cerimonia inaugurale pensata per coinvolgere famiglie, curiosi e passanti. Il momento clou sarà l’arrivo di Babbo Natale, accolto da una parata festosa che attraverserà le vie allestite della piazza. Elfi, personaggi delle fiabe e animatori accompagneranno il pubblico tra danze, sorrisi e piccoli momenti di spettacolo, trasformando la piazza in uno spazio sospeso tra fantasia e tradizione. Le luci e le melodie natalizie faranno il resto, creando un colpo d’occhio che segna simbolicamente l’inizio delle feste in città.

Il giorno successivo, lunedì 8 dicembre, sarà Piazza Umberto I a diventare protagonista. Anche qui l’appuntamento è fissato per le 18, con una parata inaugurale che attraverserà tutte le aree del Villaggio. Elfi e personaggi delle favole daranno vita agli spettacoli che accompagneranno il pubblico non solo nel giorno dell’apertura, ma per tutta la durata dell’iniziativa, in un susseguirsi di animazione, musica e scenografie luminose.

Nel giorno dell’Immacolata ci sarà spazio anche per il coinvolgimento diretto dei più piccoli – e non solo. Dalle 16.30 alle 18.30 sono previsti tre momenti dedicati agli Elfi Dance Show: esibizioni pensate per far partecipare grandi e bambini tra giochi, sfide leggere e tanta energia, in un clima di festa che anticipa l’accensione ufficiale del Villaggio.

Due piazze, due inaugurazioni e un unico filo conduttore: regalare alla città un Natale vissuto per strada, da condividere, fatto di luci, incontri e sorrisi. L’appuntamento è fissato: il 7 dicembre alle 18 in Piazza Garibaldi e l’8 dicembre, sempre alle 18, in Piazza Umberto I.

