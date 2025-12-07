DOMENICA, 07 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,629 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
85,629 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, la magia di Natale tra Piazza Garibaldi e Piazza Umberto

Si parte oggi ore 18: il programma

Pubblicato da: redazione | Dom, 7 Dicembre 2025 - 12:01
Villaggio babbo natale
  • 2 min

Il Natale a Bari non arriva in punta di piedi: entra in scena con luci, musica e un’atmosfera che promette di far tornare tutti un po’ bambini. Nel secondo weekend di dicembre la città dà ufficialmente il via alle feste aprendo le porte dei due Villaggi di Natale, pronti ad animare Piazza Garibaldi e Piazza Umberto con colori, suoni e personaggi da fiaba.

Si parte domenica 7 dicembre alle 18 in Piazza Garibaldi, quando il Villaggio si accenderà con una cerimonia inaugurale pensata per coinvolgere famiglie, curiosi e passanti. Il momento clou sarà l’arrivo di Babbo Natale, accolto da una parata festosa che attraverserà le vie allestite della piazza. Elfi, personaggi delle fiabe e animatori accompagneranno il pubblico tra danze, sorrisi e piccoli momenti di spettacolo, trasformando la piazza in uno spazio sospeso tra fantasia e tradizione. Le luci e le melodie natalizie faranno il resto, creando un colpo d’occhio che segna simbolicamente l’inizio delle feste in città.

Il giorno successivo, lunedì 8 dicembre, sarà Piazza Umberto I a diventare protagonista. Anche qui l’appuntamento è fissato per le 18, con una parata inaugurale che attraverserà tutte le aree del Villaggio. Elfi e personaggi delle favole daranno vita agli spettacoli che accompagneranno il pubblico non solo nel giorno dell’apertura, ma per tutta la durata dell’iniziativa, in un susseguirsi di animazione, musica e scenografie luminose.

Nel giorno dell’Immacolata ci sarà spazio anche per il coinvolgimento diretto dei più piccoli – e non solo. Dalle 16.30 alle 18.30 sono previsti tre momenti dedicati agli Elfi Dance Show: esibizioni pensate per far partecipare grandi e bambini tra giochi, sfide leggere e tanta energia, in un clima di festa che anticipa l’accensione ufficiale del Villaggio.

Due piazze, due inaugurazioni e un unico filo conduttore: regalare alla città un Natale vissuto per strada, da condividere, fatto di luci, incontri e sorrisi. L’appuntamento è fissato: il 7 dicembre alle 18 in Piazza Garibaldi e l’8 dicembre, sempre alle 18, in Piazza Umberto I.

(Foto di repertorio)﻿

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cultura

Bari ospita lo spettacolo “Gaza: cronache...

Bari si prepara ad accogliere un evento teatrale unico e intenso:...
- 7 Dicembre 2025
Salute e Medicina

Ospedali di Andria e Barletta, un...

Negli ultimi tre anni, gli ospedali di Andria e Barletta hanno...
- 7 Dicembre 2025
Dalla città

Bari, la magia di Natale tra...

Il Natale a Bari non arriva in punta di piedi: entra...
- 7 Dicembre 2025
Cucina , Rubriche

Cucina, ricco di fibre e vitamine:...

Ricco di fibre e sorprendentemente digeribile, oggi in tavola portiamo il...
- 7 Dicembre 2025