Bari, inaugurato anche il villaggio di Natale in piazza Umberto

Dopo l’inaugurazione di ieri in piazza Garibaldi, oggi taglio del nastro nel villaggio di Natale in piazza Umberto. «È un’emozione incredibile inaugurare le feste di Natale in piazza Garibaldi – aveva detto ieri il sindaco Vito Leccese -. Si tratta di una novità per questo luogo, oggi finalmente animato dai personaggi e dalle atmosfere natalizie, con tante attrazioni che lo rendono vivo e accogliente. L’indirizzo dell’amministrazione è chiaro: impegnarsi affinché le piazze della città tornino a essere luoghi vissuti, partecipati e valorizzati. Piazza Garibaldi, per troppi anni trascurata e dimenticata, merita di ritrovare il posto che le spetta nel cuore dei baresi».

«Questo Natale vogliamo che sia un’occasione non solo per stare insieme alle nostre famiglie e ai nostri bambini, ma anche per condividere momenti con le diverse comunità e conoscere le tante realtà che compongono la nostra città – ha detto l’assessora alle culture Paola Romano -. Per questo abbiamo scelto di celebrare il Natale dei Popoli. Lo facciamo qui, per la prima volta, in piazza Garibaldi e in piazza Umberto, insieme a numerose comunità straniere e a tante associazioni solidali che arricchiscono Bari. Siamo convinti che l’incontro e la conoscenza delle altre culture rappresentino una grandissima ricchezza per tutti noi».

Il programma prevede, nei prossimi giorni, spettacoli dedicati ai più piccoli, laboratori tematici (“La valigia dei desideri”, “La luce che unisce”, “Gocce di speranza”), animazioni itineranti e appuntamenti musicali che accompagneranno il pubblico fino all’Epifania. Un calendario ricco, pensato per valorizzare piazza Garibaldi come cuore pulsante delle iniziative natalizie del quartiere e dell’intera città.

Il Villaggio di Natale allestito in piazza Umberto completa l’offerta delle iniziative dedicate ai bambini e alle famiglie nell’ambito del programma “Christmas around the World”.