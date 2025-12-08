LUNEDì, 08 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,660 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
85,660 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, inaugurato anche il villaggio di Natale in piazza Umberto

Dopo il taglio del nastro ieri in piazza Garibaldi

Pubblicato da: redazione | Lun, 8 Dicembre 2025 - 18:57
villaggio piazza umberto
  • 2 min

Dopo l’inaugurazione di ieri  in piazza Garibaldi, oggi taglio del nastro nel villaggio di Natale in piazza Umberto.   «È un’emozione incredibile inaugurare le feste di Natale in piazza Garibaldi – aveva detto ieri il sindaco Vito Leccese -. Si tratta di una novità per questo luogo, oggi finalmente animato dai personaggi e dalle atmosfere natalizie, con tante attrazioni che lo rendono vivo e accogliente. L’indirizzo dell’amministrazione è chiaro: impegnarsi affinché le piazze della città tornino a essere luoghi vissuti, partecipati e valorizzati. Piazza Garibaldi, per troppi anni trascurata e dimenticata, merita di ritrovare il posto che le spetta nel cuore dei baresi».

«Questo Natale vogliamo che sia un’occasione non solo per stare insieme alle nostre famiglie e ai nostri bambini, ma anche per condividere momenti con le diverse comunità e conoscere le tante realtà che compongono la nostra città – ha detto l’assessora alle culture Paola Romano -. Per questo abbiamo scelto di celebrare il Natale dei Popoli. Lo facciamo qui, per la prima volta, in piazza Garibaldi e in piazza Umberto, insieme a numerose comunità straniere e a tante associazioni solidali che arricchiscono Bari. Siamo convinti che l’incontro e la conoscenza delle altre culture rappresentino una grandissima ricchezza per tutti noi».

Il programma prevede, nei prossimi giorni, spettacoli dedicati ai più piccoli, laboratori tematici (“La valigia dei desideri”, “La luce che unisce”, “Gocce di speranza”), animazioni itineranti e appuntamenti musicali che accompagneranno il pubblico fino all’Epifania. Un calendario ricco, pensato per valorizzare piazza Garibaldi come cuore pulsante delle iniziative natalizie del quartiere e dell’intera città.

Il  Villaggio di Natale allestito in piazza Umberto completa l’offerta delle iniziative dedicate ai bambini e alle famiglie nell’ambito del programma “Christmas around the World”.

 

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Turismo a Bari, superati i 2...

Il Comune di Bari ha diffuso oggi i dati aggiornati del...
- 8 Dicembre 2025
Nazionale

Matrimoni e viaggi di nozze: l’Italia...

Il nostro Paese è la prima destinazione al mondo scelta per...
- 8 Dicembre 2025
Bari , Primo Piano , Sport

Bari, solo un pareggio contro l’ultima...

Un brodino nel giorno dell’Immacolata non è proprio quello che si...
- 8 Dicembre 2025
Scuola e Università

Antimicrobico-resistenza in Africa Sub-Sahariana: l’Università di...

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha coordinato un importante...
- 8 Dicembre 2025