Bari, un giardino in memoria di Ester: scomparsa a soli 7 anni dopo una lunga malattia

Oggi sarebbe stato il suo compleanno

Pubblicato da: redazione | Mar, 9 Dicembre 2025 - 16:11
WhatsApp Image 2025-12-09 at 14.06.40
  • 44 sec

Questa mattina il sindaco Vito Leccese ha partecipato alla cerimonia di intitolazione del giardino dell’Istituto Comprensivo “Poggiofranco – T. Fiore” plesso “Tauro” alla memoria della piccola Ester Santoro, alunna della scuola barese scomparsa a soli 7 anni, dopo una lunga malattia, il 13 settembre del 2024. Oggi, infatti, sarebbe stato il giorno del suo compleanno. A seguire, alla presenza dei familiari, dei compagni della bambina e di una rappresentanza del Consiglio municipale, è stato dedicato alla bimba anche lo spazio ludico del giardino “Monica Del Maso”, in viale Kennedy.

La piccola, nata nel 2016, mostra sin dai primi giorni i sintomi di quella che si rivelerà essere una severa patologia neonatale. Sottoposta a diversi interventi chirurgici, tra cui un trapianto di fegato, dimostra comunque una straordinaria forza e voglia di vivere, fino al peggioramento e al tragico epilogo nel 2024.

“Intitolare il giardino della sua scuola e un’area giochi del II Municipio alla piccola Ester ha un valore molto importante – ha spiegato il sindaco Vito Leccese -. Collegare un albero che è simbolo di vita alla memoria perpetua è il modo per far sopravvivere il ricordo di Ester, ancora vivo nel cuore dei suoi compagni di classe. Dobbiamo riflettere sulla precarietà della vita terrena ma anche su cosa possiamo fare in più, noi, come istituzioni”.

