Bari, proseguono i lavori al pala San Pio: “Tra poco i disagi saranno solo un ricordo”

Prosegue senza intoppi il cantiere di riqualificazione del Palazzetto dello Sport di San Pio. Negli scorsi giorni, vnegli uffici dell’assessorato ai Lavori pubblici, si è svolta una riunione tecnica a cui hanno partecipato l’assessore Domenico Scaramuzzi, la presidente del Municipio V Maristella Morisco, i consiglieri comunali Lorenzo Leonetti e Michelangelo Cavone, i tecnici comunali, i gestori della struttura e i rappresentanti delle società sportive di volley e basket che utilizzano l’impianto. L’obiettivo era verificare l’avanzamento dei lavori finanziati con 950mila euro di fondi PNRR e 300mila euro del Municipio V.

Dall’incontro è emerso che l’intervento sta procedendo secondo il cronoprogramma aggiornato a settembre. La nuova copertura è stata completata a fine novembre; gli impianti idrico, termico, elettrico e di climatizzazione — molti dei quali già terminati — saranno completati entro fine dicembre. Nei prossimi giorni inizierà la posa del parquet della palestra, che dovrebbe essere conclusa entro metà gennaio. La data di fine cantiere resta fissata al 31 gennaio 2026, così da consentire nelle settimane successive tutte le verifiche necessarie al collaudo, in linea con le scadenze del finanziamento PNRR.

Tra le lavorazioni già completate figurano la sostituzione degli infissi degli spogliatoi, la rimozione della vecchia pavimentazione in legno, l’installazione del nuovo impianto fotovoltaico, della climatizzazione negli spogliatoi e delle nuove montanti elettriche, oltre alla realizzazione della nuova copertura e alla posa dei macchinari interni di condizionamento. Entro fine gennaio saranno invece ultimati il sistema di climatizzazione della palestra, il parquet, i nuovi canestri da basket, il nuovo impianto di acqua calda, il ripristino del fascione perimetrale, l’installazione del gruppo di continuità per il fotovoltaico e la sostituzione delle porte interne.

“Il cantiere procede speditamente”, ha dichiarato Scaramuzzi, ricordando come nella prima fase dei lavori il Comune abbia scelto di rallentare per consentire la conclusione della precedente stagione agonistica, conclusasi a maggio scorso. L’assessore ha anche sottolineato l’impegno messo in campo per garantire comunque la continuità delle attività sportive: l’Europa Volley sta attualmente utilizzando la palestra Aldo Moro, ma non ancora Fraccacreta e Cirielli (che probabilmente avrà a giorni, dopo tre mesi di attività all’aperto o in strutture “di fortuna”. Per le gare l’Europa Volley utilizza attualmente il Palalaforgia; la MarLu Basket si allena invece tra Aldo Moro e Marco Polo.

“Fra qualche mese — ha aggiunto Scaramuzzi — i disagi saranno solo un ricordo e San Pio avrà un impianto più moderno e funzionale”. Ha poi ringraziato scuole, società sportive e rappresentanti istituzionali per la collaborazione e lo “spirito di squadra” con cui è stata affrontata una fase complessa ma ormai prossima alla conclusione.