Su iniziativa del Club Sommozzatori Bari, oggi, alle ore 9.30, nelle acque del molo San Nicola, nei pressi del circolo Barion, si è tenuta l’accensione del primo albero di Natale subacqueo della città, che illuminerà il fondale marino per tutto il periodo natalizio.

In un tempo che richiede un nuovo rapporto con il mare, questo evento, patrocinato dall’assessorato comunale allo Sport, intende veicolare un messaggio di rispetto e consapevolezza: l’albero, avvolto da luci subacquee, emerge come simbolo di rinascita e ogni lampada accesa ricorda la responsabilità di proteggere l’ambiente marino, vissuto quotidianamente dai subacquei con cura e passione.

La stella dell’albero, posizionato nelle vicinanze del molo San Nicola, affiora in superficie ed è visibile anche da terra come invito a fermarsi, guardare, e riconoscere che sotto quella luce vive un mondo fragile che chiede attenzione.

“Il Christmas Dive non chiede solo di essere osservato – dichiara il presidente del Club Sommozzatori Bari Francesco Annoscia -: chiede di essere compreso. Ricorda che il mare non è un luogo lontano ma parte della nostra identità, della nostra storia e del nostro futuro. Anche nelle profondità più silenziose, la luce può sempre trovare spazio per nascere”.

“Questo evento promosso dai Club Sommozzatori Bari si integra perfettamente con la strategia sportiva della nostra città – commenta il consigliere delegato allo Sport Lorenzo Leonetti -, che punta a rendere lo sport una presenza viva, valorizzando ogni disciplina nella sua specificità e prestando attenzione alle passioni di tutti gli sportivi baresi. Con l’installazione del primo albero di Natale subacqueo, il mondo della subacquea offre un gesto simbolico e di grande significato, che rafforza ulteriormente il profondo legame tra Bari e il mare. Un’iniziativa che vuole sottolineare l’importanza di questa risorsa naturale, fondamentale per la vita dei baresi e per lo sviluppo della nostra comunità”.