La Puglia premia la musica con il primo riconoscimento alla divulgazione “Ezio Bosso”

A Roma si accende la magia della musica con il primo Premio alla Divulgazione Musicale “Ezio Bosso”, che celebra l’arte e l’eredità del celebre maestro pugliese. L’evento, in programma il 15 dicembre nella storica sede Rai di via Asiago, promette una serata emozionante, tra note dal vivo, video inediti e performance artistiche, dedicate a chi con passione e creatività avvicina il grande pubblico alla musica.

Il Premio, ideato da Regione Puglia, Puglia Culture e Associazione Ezio Bosso, è nato per valorizzare progetti in grado di promuovere la musica in tutte le sue forme e raggiungere persone di ogni età. Quattro i vincitori selezionati tra 144 candidature provenienti da tutta Italia, con quasi 3.000 voti del pubblico a decretare i più meritevoli. Per la prima edizione, il monito di Bosso sulla musica come strumento di libertà e benessere sociale guida l’intera iniziativa, rendendo il riconoscimento un ponte tra arte e comunità.

La serata sarà condotta dalla giornalista Francesca Parisella e vedrà la partecipazione di amici e collaboratori di Ezio Bosso, oltre a contributi video che raccontano la vita e il lavoro del maestro. Un liuto arabo suonato dal compositore tunisino Ziad Trabelsi e una performance live della street artist Laika completeranno l’atmosfera, trasformando la sala in un’esperienza multisensoriale.

Le istituzioni promotrici sottolineano l’importanza del Premio non solo come celebrazione della musica, ma come strumento educativo e sociale. “Un’educazione alla musica è sempre un’educazione alla libertà”, afferma Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, mentre Viviana Matrangola, assessora alla Cultura, ricorda come Bosso abbia saputo trasformare la musica in un vero e proprio welfare culturale, capace di avvicinare le persone e creare legami nella comunità.

Paolo Ponzio, presidente di Puglia Culture, evidenzia l’entusiasmo con cui il pubblico e le istituzioni hanno partecipato alla prima edizione, sottolineando come il Premio sia un’occasione per mantenere viva la memoria di Bosso e per incoraggiare la divulgazione musicale su scala nazionale. L’evento sarà trasmesso in differita su Rai3, Rai Radio 2, il canale 202 del DTT e RaiPlay, permettendo anche a chi non potrà essere presente di vivere la magia della serata.

Tommaso Bosso, presidente dell’Associazione Ezio Bosso, ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile l’iniziativa, dai votanti alle istituzioni partecipanti, mentre Marco Caputo, Direttore della Direzione Radio Rai, ricorda il valore della musica “libera”, accessibile a tutti, come guida imprescindibile del servizio pubblico e della missione educativa della Rai.

I nomi dei vincitori saranno svelati il 16 dicembre, chiudendo una prima edizione che promette di diventare un appuntamento fisso per celebrare la musica, la creatività e l’eredità di Ezio Bosso.﻿