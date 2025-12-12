VENERDì, 12 DICEMBRE 2025
Quando la musica cambia linguaggio: la nuova era delle parole in canzone

Un cambio di tono, di ritmo, di profondità, di intenzione

Pubblicato da: Ylenia Bisceglie | Gio, 11 Dicembre 2025 - 18:03
  • 2 min

C’è una differenza evidente quando mettiamo a confronto i testi delle canzoni di ieri con quelli di oggi.

Un cambio di tono, di ritmo, di profondità, di intenzione. È come se la musica parlasse una lingua diversa pur raccontando, in fondo, le stesse emozioni di sempre.

Negli anni ’60–’80 gli artisti scrivevano come poeti. Le parole erano scelte con cura, piene di metafore che aprivano universi interi. L’amore era un viaggio, la nostalgia era un colore, la libertà era un’immagine da inseguire. Non era solo musica. Le frasi scorrevano come racconti, dipingevano scene, profumi, tramonti.

Oggi, invece, i testi sono diretti, spesso crudi, immediati. Le parole sembrano rubate alle conversazioni di tutti i giorni. I sentimenti non si nascondono dietro metafore, ma escono in primo piano, senza filtri.

È un cambio radicale, ma non casuale. Le parole cambiano perché cambia il mondo. E la musica, come sempre, segue il flusso. Gli artisti degli anni ’70 vivevano in un tempo più lento, in cui la parola scritta aveva un peso diverso. Si leggeva di più, ci si scriveva lettere, si cercavano immagini per spiegare ciò che si provava. Oggi viviamo in un’epoca frenetica, in cui comunichiamo con messaggi brevi, vocali, emoji. La lingua stessa è diventata più essenziale, più emotiva, più viscerale. È naturale che i testi delle canzoni riflettano questa urgenza.

Un tempo chi scriveva era una figura quasi mitica, inaccessibile. Le parole dovevano essere alte, memorabili, degne di chi veniva ascoltato su un vinile. Adesso gli artisti sono più vicini, quasi compagni di quotidianità. Li vediamo sui social, li ascoltiamo mentre parlano delle loro fragilità, dei loro fallimenti, dei loro amori confusi. E nei testi succede la stessa cosa: non raccontano più un mondo idealizzato, ma quello che vivono davvero.

Il risultato è una musica diversa, ma talvolta non meno significativa, racconta chi siamo oggi in modo forse più semplice, diretto e con meno poesia.

