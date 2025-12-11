Bari, confermata la continuità dei lavori per il PINQUA a San Pio

Il progetto PINQUA del quartiere San Pio a Bari continua a muovere passi concreti verso la sua realizzazione, e le ultime dichiarazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno acceso l’attenzione sulla tutela delle risorse destinate all’iniziativa. Il ministro Matteo Salvini ha espresso la disponibilità a salvaguardare i fondi necessari per completare l’intervento, un segnale accolto con favore dall’amministrazione comunale.

«Apprendiamo dalla stampa della volontà del Ministro Matteo Salvini di assicurare la massima disponibilità per salvaguardare le risorse del finanziamento per il PINQUA di San Pio», ha dichiarato il sindaco di Bari, Vito Leccese. Il primo cittadino ha voluto precisare che i lavori sono già in uno stato avanzato, come documentato dagli aggiornamenti e dalle fotografie diffuse nelle scorse settimane.

Leccese ha ricordato l’importanza sociale dell’opera: «Questa amministrazione ha più volte rappresentato agli uffici ministeriali l’alto valore sociale dell’opera, in un contesto segnato da grave disagio abitativo, e in una fase storica in cui è necessario rafforzare tutte le politiche di housing sociale». La collaborazione con il Ministero, ha aggiunto, è stata continua e trasparente, inclusi i confronti avvenuti durante l’incontro del 20 novembre scorso a Roma.

Il sindaco ha sottolineato le difficoltà che alcuni progetti PINQUA stanno affrontando in altre città italiane a causa della complessità degli interventi, ma ha ribadito l’impegno dell’amministrazione barese: «Per il Comune di Bari l’opera resta tra le priorità strategiche per le quali si farà ogni sforzo realizzativo».

Infine, Leccese ha espresso fiducia nell’interessamento del ministro Salvini, auspicando che possa garantire continuità al cantiere: «Confidiamo nel fatto che l’interessamento del ministro consenta, dal punto di vista amministrativo, di dare continuità al cantiere». L’obiettivo è chiaro: completare l’opera e rafforzare le politiche abitative nel quartiere San Pio, un tassello fondamentale per il futuro della città.﻿