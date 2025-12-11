Bari, festa all’aeroporto: raggiunti 11 milioni di passeggeri nel 2025

Questa mattina l’aeroporto di Bari si è trasformato in un luogo di festa con l’accensione dell’albero di Natale e la premiazione dell’undici milionesimo passeggero, il signor Bruno Vanzan. All’evento hanno partecipato il sindaco di Bari, Vito Leccese, l’assessore ai Trasporti, Debora Ciliento, e il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, a suggellare un anno di crescita e di traguardi raggiunti.

L’iniziativa ha celebrato non solo i risultati del 2025, ma anche un quinquennio di investimenti regionali nel settore del trasporto aereo, con ricadute importanti sul turismo e sull’economia pugliese. «Anche un gesto semplice, quale può essere l’accensione del nostro Albero di Natale, si carica di significati ed emozioni quando rappresenta l’idea di comunità, di famiglia e di speranza condivisa con le quali affrontiamo il nostro impegno. Ancor di più in giornate come queste, quando festeggiamo un traguardo straordinario, gli 11 milioni di passeggeri», ha commentato Antonio Maria Vasile.

Il presidente di AdP ha sottolineato l’importanza strategica dei collegamenti aerei per la Puglia: «Lavoriamo con il grande senso di responsabilità per fare in modo che la Puglia sia connessa al mondo intero. Il 2025 è stato un anno di consolidamento, il 2026 sarà un anno di ulteriore, forte espansione, in cui avremo un volo al giorno sugli Stati Uniti con due grandi compagnie su due aeroporti differenti».

Secondo Vasile, il network dei collegamenti europei è ormai consolidato e l’obiettivo ora è puntare ai grandi mercati intercontinentali: «Ora che la Puglia è ormai ben connessa a tutte le principali destinazioni europee, il nostro lavoro è finalizzato a espandere il network dei collegamenti ai grandi mercati intercontinentali e a far crescere il numero dei vettori, a vantaggio della concorrenza tra operatori».

Una maggiore concorrenza, spiega, significa anche più competitività e biglietti più accessibili: «Maggiore concorrenza per essere sempre più competitivi e puntare a offrire biglietti a prezzi più bassi». L’evento di questa mattina ha così unito il simbolo della festa natalizia a quello di una Puglia sempre più aperta al mondo e in crescita nel settore del trasporto aereo.﻿