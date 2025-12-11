GIOVEDì, 11 DICEMBRE 2025
Modugno, autista salvato dai Vigili del Fuoco dopo il ribaltamento del suo autotreno

«Una perfetta sinergia di due squadre ha permesso di estrarre vivo l'autista»

Pubblicato da: redazione | Gio, 11 Dicembre 2025 - 15:14
vigili del fuoco autotreno
  • 2 min

Un intervento rapido e coordinato ha salvato la vita a un autista coinvolto in un grave incidente a Modugno. Intorno alle 13, un autotreno è finito fuori strada sul raccordo che collega la statale 16 all’autostrada A14, ribaltandosi e lasciando il conducente intrappolato nella cabina schiacciata. La chiamata d’emergenza ha mobilitato immediatamente i Vigili del Fuoco, con due squadre arrivate quasi contemporaneamente sul posto.

«Vista la situazione di pericolo, due squadre convergono sul luogo dell’accaduto arrivando quasi contemporaneamente», spiegano i soccorritori. Grazie all’utilizzo di cesoie idrauliche e divaricatori, i pompieri sono riusciti a liberare l’autista e consegnarlo alle cure dei sanitari prontamente intervenuti. La tempestività dell’azione ha fatto la differenza tra la vita e la morte.

Nel frattempo, un’altra squadra NBCR, specializzata nel controllo di sostanze pericolose, si è occupata delle perdite di gasolio dal serbatoio del bilico, evitando ulteriori rischi per l’ambiente e per le persone presenti sul luogo dell’incidente.

I Vigili del Fuoco sottolineano la collaborazione tra i diversi reparti: «Una perfetta sinergia di due squadre di vigili del fuoco ha permesso di estrarre vivo l’autista», un risultato reso possibile dall’addestramento e dalla prontezza dei soccorritori. L’intervento ha richiesto grande attenzione e coordinazione, dimostrando come la preparazione tecnica e la rapidità d’azione possano fare la differenza in situazioni di emergenza così complesse.

L’autista, dopo essere stato affidato ai sanitari, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. La gestione dell’incidente, dall’estrazione alla messa in sicurezza del mezzo e del carburante, ha rappresentato un esempio di efficienza e professionalità dei Vigili del Fuoco sul territorio.﻿

