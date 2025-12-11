GIOVEDì, 11 DICEMBRE 2025
Giovinazzo, incendio in campagna: muore una novantenne

Il sospetto della vicina ha fatto scattare l’allarme

Pubblicato da: redazione | Gio, 11 Dicembre 2025 - 14:32
  • 27 sec

Un’anziana di 90 anni è morta nella sua casa di campagna nell’agro di Giovinazzo, in strada vicinale Cola Olidda, dopo che un incendio ha avvolto l’abitazione nelle prime ore della mattinata. A far scattare l’allarme è stata una vicina, insospettita dal fatto di non aver visto la donna uscire come di consueto. Quando dal casolare ha cominciato a sollevarsi del fumo, la richiesta di aiuto è partita immediatamente.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco del Nucleo Investigativo, che hanno forzato l’ingresso della casa. All’interno hanno trovato il corpo senza vita della 90enne, riversa al piano terra, ormai irraggiungibile per via delle fiamme e del fumo che avevano già invaso le stanze.

Le prime verifiche sembrano indicare che il rogo sia partito da un climatizzatore posizionato proprio al piano inferiore dell’abitazione. Gli inquirenti stanno valutando ogni dettaglio utile a ricostruire le ultime ore della donna e le cause esatte dell’incendio. I Carabinieri, che hanno già avviato gli accertamenti, faranno piena chiarezza sull’accaduto nelle prossime ore.﻿

