GIOVEDì, 11 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,717 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
85,717 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Tatiana rompe il silenzio: “Chiedo scusa a tutti”

"La mia scomparsa non è stata una bravata, né un gesto per attirare l'attenzione. È stata una battaglia interiore che porto avanti da quasi due anni"

Pubblicato da: redazione | Gio, 11 Dicembre 2025 - 09:50
tatiana
  • 46 sec

“Chiedo scusa a tutti: alla mia famiglia, alle forze dell’ordine, a ogni cittadino di Nardò”. Sono le parole che Tatiana Tramacere ha affidato alla trasmissione Chi l’ha visto che ieri sera ha mandato in onda l’intervista integrale alla 27enne di Nardò.

Tatiana era scomparsa il 24 novembre e poi è stata ritrovata 11 giorni dopo poco distante da casa, nella mansarda del suo amico Dragos, dove si era nascosta. La sua decisione di sparire, inscenando la sua scomparsa tenendo in ansia la famiglia, ha scatenato dure critiche e polemiche. “So che il mio comportamento ha generato preoccupazione, confusione e paura e mi dispiace profondamente. La verità è che non ho agito con lucidità, mi sono lasciata travolgere da emozioni troppo forti e dalla fragilità che in quel momento non ero più in grado di gestire” ha detto la ragazza nell’intervista, di cui è stata trasmessa una anticipazione.

“La mia scomparsa – ha aggiunto la 27enne – non è stata una bravata, né un gesto per attirare l’attenzione. È stata una battaglia interiore che porto avanti da quasi due anni, forse un po’ di più”. “Una guerra silenziosa – ha concluso Tatianae, con la voca a tratti rotta dall’emozione – contro qualcosa che mi supera, che a tratti mi spezza e che non ho ancora imparato a dominare senza tremare”.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Modugno, autista salvato dai Vigili del...

Un intervento rapido e coordinato ha salvato la vita a un...
- 11 Dicembre 2025
Cronaca

Giovinazzo, incendio in campagna: muore una...

Un’anziana di 90 anni è morta nella sua casa di campagna...
- 11 Dicembre 2025
Cronaca

Tatiana rompe il silenzio: “Chiedo scusa...

"Chiedo scusa a tutti: alla mia famiglia, alle forze dell'ordine, a...
- 11 Dicembre 2025
Dalla città

Cantiere Brt a Bari, cambia la...

Cambia la viabilità in via Caldarola nell’ambito dei lavori per la...
- 11 Dicembre 2025