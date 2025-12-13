Bari, benedetto il presepe all’Eleonora Duse: “Prezioso per il quartiere”

Si è svolta questa mattina la tradizionale benedizione del presepe all’interno dell’Istituto Comprensivo Eleonora Duse, plesso Don Bosco, in piazza del Redentore. Alla cerimonia ha preso parte anche il consigliere Luca Bratta, intervenuto su invito del dirigente scolastico Gerardo Marchitelli e della vicepreside Fusaroli.

L’iniziativa, come ogni anno, ha coinvolto alunni, docenti e famiglie in un momento di condivisione e partecipazione, nel segno dei valori della pace, della comunità e della tradizione natalizia. Protagonisti assoluti i bambini, che con canti e recite hanno animato la mattinata, trasmettendo entusiasmo e spontaneità.

Tra i momenti più apprezzati, l’omaggio finale a Renato Ciardo, artista barese molto amato, al quale gli alunni hanno dedicato una parte dello spettacolo con una delle sue canzoni natalizie, accolta con particolare partecipazione ed emozione dal pubblico presente.

Nel corso dell’iniziativa, il consigliere Luca Bratta ha rivolto un invito pubblico allo stesso Ciardo a visitare l’Istituto Eleonora Duse – Scuola Don Bosco, per conoscere da vicino il presepe, considerato un simbolo di storia e tradizione del quartiere, e incontrare gli studenti che ne hanno celebrato la musica.