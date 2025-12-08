LUNEDì, 08 DICEMBRE 2025
Bari, al San Paolo “salto a ostacoli” sui marciapiedi: “Si rischia di inciampare”

La denuncia

Pubblicato da: redazione | Ven, 5 Dicembre 2025 - 15:49
marciapiedi san paolo
  • 29 sec

Salto ad ostacoli per arrivare da una parte all’altra. Siamo nel quartiere San Paolo, in particolare nella zona di viale Puglia. A segnalare quanto accade una donna con difficoltà a camminare che evidenzia i disagi a cui è sottoposta ogni volta che transita a piedi su alcuni tratti. “Purtroppo non è l’unico tratto – spiega – ma in alcuni la situazione è davvero emblematica. Si fa fatica a camminare e se di distrai anche solo per un attimo rischi di inciampare e farti molto male. È da parecchio che la situazione è così, aspettiamo che qualcuno cada e si ferisca?”, conclude.

Denunce analoghe riguardano le condizioni delle strade. “Da ex abitante del San Paolo – ha sottolineato un uomo – ci sono ritornato, non entrando dalla zona industriale. Dalla via principale, viale Europa fino su, verso l’Ospedale San Paolo ho notato che ci sono strade nelle peggiori condizioni possibili. Mi domando, il Municipio tace? Eppure sul San Paolo ci sono Caserme dei Carabinieri Polizia ed anche la Finanza. Da ex abitante sono triste per quello era il mio quartiere di nascita”, ha concluso.

