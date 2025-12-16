Bari e Natale nei quartieri, al via oggi il calendario di eventi a Madonnella

Prende il via oggi, il calendario di eventi natalizi che animerà il quartiere Madonnella e il Municipio 1 di Bari. Ad aprire ufficialmente le iniziative è il Concerto di Natale del Coro e dell’Orchestra della Scuola Secondaria di Primo Grado “Amedeo d’Aosta”, in programma alle ore 20.00 presso la Parrocchia di San Giuseppe, appuntamento inserito nel cartellone istituzionale “Natale al Municipio 1”.

Il concerto inaugura un programma che unisce scuola, comunità e territorio, offrendo alla cittadinanza un momento di musica e condivisione in uno dei luoghi simbolo del quartiere. Accanto agli eventi promossi dal Municipio 1, il Natale a Madonnella si arricchisce anche delle iniziative curate dall’associazione Madonnella Republic, realizzate con il supporto di sponsor e delle attività commerciali del quartiere. L’obiettivo è rafforzare il senso di comunità e animare le strade con appuntamenti aperti a tutte le fasce di età.

Tra le iniziative in programma c’è “Arriva Babbo Natale”, previsto per il 19 dicembre presso la Caffetteria Olimpia in corso Sonnino: un momento dedicato ai più piccoli, che potranno incontrare Babbo Natale, scattare una foto e imbucare la propria letterina. Il calendario proseguirà il 20 dicembre con il Mercatino di Natale e Festa Agricola in via Mameli, una giornata dedicata ad artigianato, prodotti del territorio, street food, musica dal vivo e spettacoli, frutto della collaborazione tra associazioni, operatori culturali e commercianti.

Momento centrale delle festività sarà l’arrivo a Madonnella del Carillon Vivente, spettacolo internazionale che farà tappa in piazza Madonnella il 23 dicembre (alle ore 17.00, 18.30 e 19.30) e il 24 dicembre (alle ore 11.00, 11.30 e 12.30), trasformando la piazza in uno scenario suggestivo e coinvolgente. “Il Natale a Madonnella nasce dalla collaborazione tra istituzioni, associazioni e commercio di prossimità, con l’obiettivo di vivere il quartiere come uno spazio condiviso, vivo e accogliente”, spiegano dall’associazione Madonnella Republic. Le iniziative proseguiranno fino alla fine di dicembre, offrendo a residenti e visitatori un Natale diffuso, fatto di musica, spettacoli, tradizione e relazioni.

Foto repertorio