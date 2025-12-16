Bari, volontari in azione a Triggiano: riqualificato il parco Diritti del Bambino

Un intervento di rigenerazione urbana ha restituito decoro e colore al Parco Diritti del Bambino di Triggiano, in via Antenore, grazie all’impegno dei volontari di Retake Triggiano, al patrocinio gratuito del Comune di Triggiano e al contributo dell’azienda La Content, che ha sostenuto l’iniziativa.

L’azione si è svolta nei giorni scorsi, articolata in due giornate di lavoro. Mercoledì 10 dicembre i volontari sono intervenuti per la preparazione del muretto interno del parco, rimuovendo intonaco deteriorato e cancellando scritte e simboli vandalici, alcuni dei quali offensivi, per rendere le superfici idonee alla successiva fase artistica.

Giovedì 11 dicembre, invece, l’intervento è entrato nel vivo con la realizzazione dei murales e di una scritta centrale dedicata ai diritti dei bambini, frutto di un lavoro condiviso tra volontari e dipendenti dell’azienda coinvolta. Prima dell’avvio delle attività artistiche, i partecipanti hanno provveduto anche alla pulizia dell’area verde, raccogliendo rifiuti abbandonati.

Nel complesso, l’iniziativa ha permesso di riqualificare 46 metri quadrati di superfici verticali e di rimuovere 13 chilogrammi di rifiuti. Durante la mattinata hanno fatto visita al parco il sindaco di Triggiano, Pino Toscano, e l’assessora all’Ambiente, Annamaria Campobasso, che hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto e per il valore civico dell’iniziativa.

L’intervento ha confermato l’efficacia della collaborazione tra cittadini, istituzioni e realtà private nella cura dei beni comuni. “Le azioni di arte condivisa generano benessere non solo nei luoghi riqualificati, ma anche nelle persone che vi partecipano e in chi vive quotidianamente questi spazi pubblici”, ha dichiarato Daniela Sersale, responsabile di Retake Triggiano, ringraziando i soggetti coinvolti e annunciando l’intenzione di promuovere nuove iniziative di rigenerazione urbana sul territorio.