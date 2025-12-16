MARTEDì, 16 DICEMBRE 2025
Bitritto, non si ferma al posto di blocco: aveva con sé 9,5 kg di hashish. Arrestato

Inseguimento dei carabinieri

Pubblicato da: redazione | Mar, 16 Dicembre 2025 - 20:05
carabinieri
I Carabinieri della Stazione di Bitritto, con il supporto della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modugno, nella tarda serata dello scorso 15 dicembre, hanno tratto in arresto in flagranza di reato B.H.O., 28enne, ritenuto responsabile (fatta salva ogni necessaria valutazione nelle fasi successive del procedimento con il contributo della difesa) di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, alla guida di una BMW, eludeva un posto di controllo predisposto per la circolazione stradale. Ne scaturiva un inseguimento, al termine del quale il veicolo veniva bloccato dopo una collisione con un’autovettura in sosta sulla pubblica via.

Durante la fuga, il conducente si disfaceva di un borsone, successivamente recuperato dai militari, contenente 9,5 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in panetti da 100 grammi ciascuno.

Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari.

