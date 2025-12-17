A Bari torna ‘Babbo Natale in moto’: l’evento sulle due ruote per aiutare “i meno fortunati”

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con i Babbo Natale in Moto, organizzato dal motoclub Vita in Moto e giunto alla sua undicesima edizione. Quest’anno la manifestazione, che è stata presentata stamattina nel corso di una conferenza stampa da Francesca Bottalico, presidente della commissione consiliare Cultura, Sport e Politiche giovanili, Lino Leone, presidente del motoclub Vita in Moto e coordinatore dell’evento e Michele Margiotta, responsabile del gruppo Respect Biker, si annuncia ancora più ricca di presenze e di contenuti.

Oltre alla condivisione della passione per le due ruote e la voglia di serenità e amicizia che lega tutti i motociclisti coinvolti, l’evento ha come obiettivo la solidarietà verso chi è meno fortunato, uno degli scopi principali che l’associazione si propone sin dalla sua nascita.

L’appuntamento 2025 di “Babbo Natale in Moto Bari” si terrà domenica 21 dicembre, dalle ore 8.30 alle 13: il moto incontro di quest’anno è promosso insieme alla commissione Cultura, Sport e Politiche giovanili del Comune di Bari con la collaborazione di tanti motoclub e associazioni culturali e del volontariato delle città e della provincia all’insegna della solidarietà. I Babbo Natale infatti, attraverso i vari motoclub e associazioni sportive e culturali aderenti, raccoglieranno fondi per l’acquisto di attrezzature mediche impiegate nell’assistenza domiciliare dei pazienti oncologici e beni alimentari, giocattoli e materiale didattico da donare a istituti benefici, mense sociali e strutture di accoglienza nel territorio comunale.

Durante la sfilata, inoltre, i motociclisti di Babbo Natale distribuiranno alle bambine e ai bambini dolci e libri.

La raccolta proseguirà sino alla festività della Befana (6 gennaio 2026), con l’obiettivo di ampliare le azioni benefiche in favore dei piccoli della città.

“Anche quest’anno la commissione che ho l’onore di presiedere accompagna e sostiene questo bellissimo appuntamento che vedrà tantissimi motociclisti – l’anno scorso eravamo 800 – attraversare la città per portare nei diversi quartieri beni alimentari, libri e materiale didattico destinato ai bambini e le bambine della città – ha dichiarato Francesca Bottalico -. È un’iniziativa cui teniamo molto, perché ha il merito di coniugare la passione per le due ruote con lo spirito delle feste, la solidarietà e il senso di comunità. Per questo invitiamo chiunque abbia una moto e condivida questi valori a partecipare all’evento di domenica, e la cittadinanza a intercettare il corteo dei Babbo Natale in Moto nelle soste previste lungo il percorso”.

“Babbo Natale in moto è un appuntamento orami tradizionale che cresce di anno in anno – ha sottolineato Lino Leone -: il 6 dicembre abbiamo organizzato una speciale anteprima, con l’accensione di un albero di Natale formato dalle moto, mentre domenica 21 dicembre torneremo in sella alle moto – moto d’epoca, vespe, quad, treruote, scooter – con l’obiettivo di portare, con questo ‘fiume rosso’ di Babbo Natale, gioia e sorrisi in tutta la città, in particolare nei quartieri periferici dove c’è più bisogno di momenti di aggregazione e di festa, testimoniando concretamente la nostra vicinanza.

Sarà l’occasione per raccogliere fondi che poi devolveremo ad alcune associazioni che si occupano dell’infanzia e dei bambini meno fortunati: per questo chiediamo una mano a tutte le associazioni e le persone che condividono i nostri obiettivi.

Al termine del corteo premieremo le moto meglio allestite. Due sono state già individuate lo scorso 6 dicembre, mentre le altre due saranno scelte tra quelle che avranno partecipato alla sfilata del 21 dicembre.

Ricordo infine che l’evento è coperto da assicurazione, a tutela della sicurezza di tutti i partecipanti”.

La sfilata, lungo circa 30 km, partirà dal parco Don Tonino Bello per concludersi in piazza San Nicola in Basilica ed effettuerà alcune soste durante le quali i Babbo Natale incontreranno i bambini dei quartieri periferici per portare loro un momento di felicità e tanti sorrisi e dolciumi.

Di seguito, nel dettaglio, il programma della manifestazione

· ore 8-10

Raduno dei partecipanti presso il parco Don Tonino Bello in viale Gandhi, registrazione all’evento, raccolta contributi.

Presentazione del percorso e informazioni sulle condotte da seguire.

· ore 10

Partenza della parata verso il quartiere Japigia e il centro di Bari per poi proseguire seguendo il lungomare sino al quartiere San Girolamo dove, in una breve sosta, i Babbo Natale incontreranno i bambini per un saluto e la consegna di piccoli doni.

· ore 10.30

Il corteo si muoverà verso la SS 16 Bis ed effettuerà una sosta a Catino, presso la parrocchia San Nicola, dove si svolgerà la consegna dei doni ai più piccoli.

· ore 11.45

Il corteo rientrerà in città attraverso la SS16 bis, viale Europa, ponte Adriatico, lungomare Vittorio Veneto, lungomare Imperatore Augusto, per fermarsi in piazza San Nicola e ricevere la benedizione dei caschi da parte del priore padre Giovanni Distante.

· ore 13

Saluti finali, premiazione “miglior moto allestita” e scioglimento della parata.