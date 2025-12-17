MERCOLEDì, 17 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,874 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
85,874 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Ospedale pediatrico di Bari, il pronto soccorso supera i 30mila accessi nel 2024

Negli ultimi due anni gli afflussi sono cresciuti del 33%

Pubblicato da: redazione | Mer, 17 Dicembre 2025 - 17:47
Ospedale pediatrico Giovanni XXIII
  • 54 sec

A Bari l’attenzione alla pediatria si rafforza con percorsi sempre più integrati tra ospedale e territorio, ponendo al centro il benessere dei bambini e delle loro famiglie. L’obiettivo è superare le barriere tra i diversi livelli di cura, creando un filo diretto tra i pronto soccorso del Policlinico e l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII.

Negli ultimi due anni si è registrato un aumento significativo degli afflussi al presidio pediatrico: lo scorso anno le prestazioni complessive al pronto soccorso hanno superato quota 30mila, mentre al pronto soccorso del Policlinico i minori trattati sono stati oltre tremila. Numeri che sottolineano l’importanza di un approccio coordinato e centrato sul paziente più giovane.

Il direttore generale del Policlinico, Antonio Sanguedolce, ha spiegato: «Ciò che deve guidarci è il bisogno del bambino e della sua famiglia. Perché, in pediatria, il paziente non è mai una sola persona: è un intero nucleo familiare che attraversa insieme questi percorsi».

Sanguedolce ha poi aggiunto: «Il Giovanni XXIII è un presidio di riferimento nel sistema regionale e continua ad avere la massima attenzione all’interno della nostra azienda. Stiamo lavorando per incrementare le sinergie tra i due presidi e l’intera rete territoriale».

Il congresso odierno ha rappresentato un momento di confronto per discutere strategie, esperienze e strumenti innovativi a supporto dei piccoli pazienti, con l’obiettivo di migliorare l’accesso alle cure e garantire continuità assistenziale tra ospedale e territorio.﻿

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Sport

I tifosi del Triggiano ricordano Domenico...

Il gruppo “70019” nasce nel 2024. È un gruppo di amici...
- 17 Dicembre 2025
Dalla città

Bari, “La Magia del Natale 2025...

È stata presentata questa mattina, nella sede del Municipio IV, a...
- 17 Dicembre 2025
Cronaca

Tragico incidente tra Ruvo di Puglia...

Tragedia sulle strade del Barese nel tardo pomeriggio di oggi. Un...
- 17 Dicembre 2025
Attualità

Ospedale pediatrico di Bari, il pronto...

A Bari l’attenzione alla pediatria si rafforza con percorsi sempre più...
- 17 Dicembre 2025