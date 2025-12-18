Influenza e sclerosi multipla, l’esperto da Bari: “Non confondere sintomi con recidiva”

Con l’arrivo dell’influenza e delle infezioni respiratorie torna l’attenzione sulle persone con sclerosi multipla (SM) e sul rischio di confondere i sintomi influenzali con una possibile ricaduta della malattia. A fare chiarezza è Pietro Iaffaldano, professore associato di Neurologia all’Università di Bari “Aldo Moro” e Clinical Project Coordinator del Big Multiple Sclerosis Data Network, intervenuto sul tema in un articolo pubblicato su livinglikeyou.com/it.

Secondo il neurologo, i sintomi influenzali «possono essere scambiati per una recidiva perché i meccanismi di difesa dell’organismo, quando entrano in azione contro un’infezione, possono far riaffiorare temporaneamente disturbi già sperimentati in passato». Questo, però, non equivale nella maggior parte dei casi a una reale riattivazione della patologia. «La sclerosi multipla raramente richiede un intervento neurologico immediato – spiega –: i disturbi vanno generalmente valutati nell’arco di giorni, non di minuti».

Iaffaldano sottolinea che la ricomparsa di sintomi come alterazioni della sensibilità agli arti inferiori, disturbi visivi o problemi motori non indica automaticamente una recidiva. Dopo la diagnosi e l’avvio delle terapie, è consigliabile contattare il centro di riferimento solo in presenza di disturbi nuovi, diversi da quelli già noti, che durano almeno 24 ore e persistono nel corso della giornata. «Se un sintomo compare al mattino e si ripresenta la sera e il giorno dopo – precisa – è opportuno parlarne con il medico, senza però allarmarsi».

L’esperto invita comunque a non sottovalutare influenza e Covid. “Le infezioni respiratorie possono peggiorare i disturbi e indurre il timore di una ricaduta – afferma – ed è per questo che raccomandiamo la vaccinazione”. I vaccini, chiarisce, “sono sicuri indipendentemente dalla terapia in corso e riducono il rischio di episodi che generano ansia e portano a sovraccaricare i centri specialistici”. Non a caso, tra le prime domande rivolte ai pazienti, figurano sempre eventuali sintomi febbrili o respiratori.

Prevenire le infezioni significa anche evitare interruzioni delle terapie, che potrebbero compromettere il controllo della malattia. Oggi, osserva Iaffaldano, le recidive nella sclerosi multipla sono molto meno frequenti rispetto al passato grazie ai trattamenti ad alta efficacia. “È raro osservare riacutizzazioni significative – spiega – e spesso non si presentano più o compaiono in forma lieve”.

Resta tuttavia aperto il tema della progressione indipendente dalle ricadute, ovvero un graduale aumento della disabilità che può manifestarsi anche nei pazienti in terapia. In questi casi, oltre ai farmaci, assumono un ruolo fondamentale le misure complementari. “Il controllo della malattia non dipende solo dalle cure – conclude il neurologo –: fumo, sovrappeso e sedentarietà sono fattori modificabili. Smettere di fumare, mantenere il peso forma, fare attività fisica e garantire adeguati livelli di vitamina D può incidere in modo significativo sul decorso della malattia”. L’obiettivo, ribadisce Iaffaldano, è consentire alle persone con sclerosi multipla di restare in contatto con i centri di riferimento, ma allo stesso tempo di condurre “una vita piena e attiva, senza farsi dominare dalla paura”.

Foto Freepik