Bari avvolta dalla nebbia. Il paesaggio suggestivo sul mare

La cartolina da San Girolamo

Pubblicato da: redazione | Gio, 18 Dicembre 2025 - 16:29
La città di Bari è avvolta dalla nebbia e appare sfocata nei suoi contorni. Il fenomeno che ha avvolto in un grigiore surreale la città è dovuto alle piccolissime goccioline di condensa sospese nell’aria. Non è un fenomeno anomalo, ma una condizione tipica del periodo invernale, soprattutto quando il tempo è dominato dall’alta pressione.

Testimonianze giungono da tutte le parti della città, anche dal waterfront di San Girolamo, da cui è addirittura difficile riuscire a vedere il proseguimento del lungomare di Palese-SantoSpirito. Il fenomeno è più fitto in alcuni punti della città.

