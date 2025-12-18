Bari avvolta dalla nebbia. Il paesaggio suggestivo sul mare

La città di Bari è avvolta dalla nebbia e appare sfocata nei suoi contorni. Il fenomeno che ha avvolto in un grigiore surreale la città è dovuto alle piccolissime goccioline di condensa sospese nell’aria. Non è un fenomeno anomalo, ma una condizione tipica del periodo invernale, soprattutto quando il tempo è dominato dall’alta pressione.

Testimonianze giungono da tutte le parti della città, anche dal waterfront di San Girolamo, da cui è addirittura difficile riuscire a vedere il proseguimento del lungomare di Palese-SantoSpirito. Il fenomeno è più fitto in alcuni punti della città.