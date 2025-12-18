Bari, nuove aperture straordinarie dei mercati cittadini per le festività natalizie

Il settore Polizia annonaria, Ecologia e Attività produttive rende noto che, in occasione delle prossime festività, sono state disposte ulteriori aperture straordinarie dei mercati coperti giornalieri che ne hanno fatto richiesta, e che si aggiungono al calendario dei mercati settimanali precedentemente comunicato.

Nello specifico, con ordinanza è stato disposto per domenica 21 dicembre il prolungamento dell’orario di esercizio dell’attività di vendita del mercato settimanale di via Salvemini fino alle ore 21, oltre all’apertura straordinaria dei mercati giornalieri coperti di Don Bosco (ex Manifattura Tabacchi), Santa Scolastica, Madonna del Carmelo (corso Mazzini) e Sant’Antonio, sempre per la giornata di domenica, in aggiunta alle date canoniche del 23,24 e 31 dicembre.

Il calendario delle aperture straordinarie viene, dunque, ridefinito come di seguito indicato:

· domenica 21 dicembre – apertura del mercato settimanale del giovedì di via Salvemini fino alle ore 21;

· domenica 21 dicembre – apertura dei mercati giornalieri coperti Don Bosco, Santa Scolastica, Madonna del Carmelo e Sant’Antonio in orario diurno;

· venerdì 26 dicembre – apertura del mercato settimanale del venerdì in via De Ribera;

· domenica 28 dicembre – apertura del mercato settimanale del sabato di via Madre Teresa di Calcutta;

· martedì 6 gennaio – conferma apertura dei mercati settimanali in via Vaccarella a Carbonara e di via del Turco a Palese.

“Tantissimi baresi mi segnalano di non riuscire a fare la spesa nei mercati, perché gli orari di apertura coincidono con quelli in cui si svolge la propria attività professionale – sottolinea l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli -. In occasione delle festività natalizie, quindi, abbiamo voluto dare a tutti la possibilità di fare acquisti nei mercati della città, aperti la prossima domenica e in via straordinaria in numerose altre date. Si potrà, dunque, cogliere l’occasione per comprare tutto ciò che serve, dai prodotti freschi come frutta, verdura, carne e pesce, all’abbigliamento e agli utensili per la casa. E, perché no, approfittare della tante bancarelle per fare il pieno di regali di Natale, supportando il commercio locale e i nostri ambulanti. Facendo seguito alle richieste dei mercatali, inoltre, sono in corso nella ex Manifattura Tabacchi gli interventi di potenziamento dei corpi illuminanti, soprattutto in vista dell’apertura serale del mercato prevista per martedì 23 dicembre in occasione di ‘Arte al Kilo’, una giornata di festa con musica, arte e spettacolo”.