Bari, l’albero di Natale davanti al Castello resta in parte senza luci

Dopo quattro atti vandalici in piazza Federico II di Svevia, l’albero di Natale resta in parte senza luci. Il Comune ha deciso di non ripristinare le stringhe luminose alla base dell’installazione, che venivano puntualmente divelte e distrutte dai teppisti.

Nei giorni scorsi il sindaco Vito Leccese aveva duramente condannato gli episodi di vandalismo. “Apprendo con profondo dispiacere di ripetuti episodi avvenuti a Bari vecchia e Palese, che hanno costretto l’amministrazione comunale, con grande disagio, a sostituire per ben cinque volte le stringhe luminose professionali, posizionate per illuminare i nostri bellissimi quartieri – aveva detto il sindaco Vito Leccese -. Il dispiacere è ancora più grande, se pensiamo che quest’anno abbiamo impegnato maggiori risorse economiche e professionali, in sinergia con i cinque Municipi, per portare le luci della festa in tutti i quartieri. Vandalizzare gli alberi di Natale non rappresenta soltanto un danno per la pubblica amministrazione: è, soprattutto, un torto alla collettività, che sono certo desidera vivere il Natale come momento di unione, serenità e pace. Abbiamo tutti la responsabilità di prenderci cura del bene comune, anche di un albero di Natale nella nostra piazza. Faccio appello, quindi, al comune senso di responsabilità, affinché questi episodi non si ripetano ancora, costringendoci a trasferire gli alberi luminosi altrove”.